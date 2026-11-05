Pe scurt: Hubert Aiwanger, vicepremier și ministru al Economiei în Bavaria, liderul partidului Freie Wähler, a fost găsit mort miercuri seară într-un hotel din Berlin. Avea 55 de ani. Poliția și Parchetul din Berlin anchetează. Util · Ora de Sibiu Întreruperi de curent, apă și gaze în județul Sibiu: programările DEER, Apă Canal și Delgaz, pe zile, actualizate automatVezi lista →

Hubert Aiwanger, vicepremierul landului german Bavaria și ministrul Economiei, a fost găsit mort miercuri seară, 4 noiembrie, în camera sa de hotel din Berlin. Avea 55 de ani. Poliția și Parchetul din Berlin au deschis o anchetă ca să stabilească de ce a murit și să excludă implicarea altei persoane.

Cele două instituții au anunțat, printr-un comunicat comun, că politicianul a fost găsit fără viață într-un hotel din cartierul Mitte, potrivit Mediafax. Alte detalii nu au fost făcute publice.

Aiwanger venise la Berlin pentru inaugurarea unui sediu al partidului său, Freie Wähler (Alegătorii Liberi). Nu a mai ajuns la eveniment, pentru că i s-a făcut rău, scrie publicația germană Bild.

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Premierul Bavariei, Markus Söder, a scris pe platforma X: „Moartea subită a lui Hubert Aiwanger este o tragedie teribilă. Suntem cu toții profund șocați”.

Unul dintre cei mai cunoscuți politicieni ai Bavariei

Aiwanger conducea Freie Wähler în Bavaria din 2006 și partidul la nivel federal din 2010. Din 2018 era ministru al Economiei, Dezvoltării Regionale și Energiei și vicepremier al landului. Partidul lui guvernează Bavaria din 2018, ca partener minoritar al Uniunii Creștin-Sociale (CSU), conservatorii conduși de Söder.

În 2023, Aiwanger a fost în centrul unui scandal, după ce s-a aflat că, la sfârșitul anilor '80, când era elev, în ghiozdanul lui fusese găsit un pliant antisemit, cu conținut nazist. Și-a cerut scuze, dar a refuzat să demisioneze.

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