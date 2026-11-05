Un incendiu a izbucnit joi dimineață, în localitatea Laslea, la o anexă gospodărească cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.
Construcția și bunurile din interior au fost distruse de flăcări. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit circuit produs la un cablu electric defect.
„La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 100 mp. În urma incendiului, anexa, precum și bunurile din interiorul acesteia au fost distruse de flăcări. Pompierii au intervenit prompt, limitând extinderea incendiului la casele de locuit aflate în imediata apropiere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit produs la un cablu electric defect. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, a transmis ISU Sibiu.
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