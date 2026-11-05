Un echipaj SMURD a intervenit, joi după-amiază, în Piața Cibin din Sibiu, după ce un bărbat a fost observat în stare de inconștiență.
La fața locului au ajuns salvatorii, care i-au acordat primul ajutor și au evaluat starea acestuia. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical și transportat, conștient, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Potrivit informațiilor ISU Sibiu, a fost vorba despre un caz medical.
▶ Vezi pagina acestui video: Intervenție la Piața Cibin: ambulanță SMURD solicitată de urgență la fața locului — VIDEO
Intervenția a avut loc în zona Pieței Cibin, una dintre cele mai circulate zone comerciale ale orașului. Bărbatul s-ar fi aflat într-o stare avansată de ebrietate și a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.
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