Judecătoria Agnita a făcut un lucru rar pentru o instanță: și-a arătat public pereții. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, miercuri, 4 noiembrie, instanța recunoaște că umezeala și mucegaiul de la parterul clădirii „pun în pericol integritatea arhivei” și sănătatea oamenilor care lucrează acolo. Și își cere scuze.

Lista celor expuși, în cuvintele instanței: personalul de la arhivă și registratură, avocații „care au alocat un birou pe același palier” și „toți cei care interacționează cu aceste compartimente”. Adică oricine vine să depună o cerere sau să consulte un dosar.

Soluție reală nu există deocamdată. Împreună cu personalul tehnic al Tribunalului Sibiu, judecătoria încearcă „zilele acestea să ameliorăm situația, mai mult estetic și de moment”. Motivul e scris negru pe alb: „umiditatea acumulată de zidurile groase (din cauza lipsei hidroizolației în zona fundației), nu va dispărea”.

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Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita Foto: Judecătoria Agnita

Arhivă sub folie, lângă un dezumidificator

Cele zece fotografii publicate de instanță arată un parter decopertat. Tencuiala a fost spartă la baza pereților, pe holuri și în colțuri, până la cărămidă. Pe alocuri, zidăria e lăsată la vedere aproape până la tavan. Pe pereții încă tencuiți, vopseaua și tencuiala se umflă și se desprind.

Într-un culoar îngust, rafturile arhivei sunt învelite în folie de plastic prinsă cu bandă adezivă. Între ele și zidul dezgolit stă un dezumidificator. Pe alt culoar, baza peretelui e pătată cu negru, iar teancuri de dosare legate cu sfoară stau direct pe podea.

Prin dreptul zidurilor sparte trec cabluri de rețea și prelungitoare. Un terminal informativ pentru public stă chiar lângă cărămida descoperită.

Fără hidroizolație, umezeala „nu va dispărea”

Fraza care contează din mesajul instanței e cea despre fundație. Câtă vreme lipsește hidroizolația, umezeala rămâne în ziduri, iar orice tencuială nouă doar acoperă problema. Judecătoria o spune singură: intervenția de acum e „estetică” și „de moment”.

Instanța promite că activitatea nu se oprește: „Ne cerem scuze pentru inconvenientele apărute, care însă nu vor afecta programul de lucru al compartimentelor arhiva/registratura.”

Sediul care „răspunde cerințelor”, unsprezece ani mai târziu

Judecătoria funcționează din 2 decembrie 2015 în clădirea de pe strada Aurel Vlaicu nr. 14, dată în administrarea Ministerului Justiției de Orașul Agnita pentru 20 de ani, prin HCL 57/17.09.2015. Pagina de prezentare a instanței de pe portal.just.ro susține și acum că imobilul a beneficiat de lucrări ample și „răspunde în prezent cerințelor înfăptuirii actului de justiție”. Fostul sediu, de la nr. 8 al aceleiași străzi, era descris acolo drept o clădire veche, construită pentru locuit, „improprie desfășurării activității de judecată”.

Potrivit portalului, registratura și arhiva sunt la parter, exact nivelul din fotografii. Activitatea economică și administrativă a judecătoriei e asigurată de Tribunalul Sibiu.

Nu e singura clădire a justiției sibiene cu probleme. Palatul de Justiție de pe bulevardul Victoriei din Sibiu stă de ani buni în paragină, cu lucrările de reabilitare oprite.

Postarea instanței lasă deschise întrebările grele. Cine plătește o reparație adevărată, adică hidroizolarea fundației, într-o clădire a orașului aflată în administrarea ministerului? Există un proiect sau măcar o estimare de cost? Și cât timp mai stă arhiva sub folie, lângă un dezumidificator?

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