Pe scurt: Ministerul Educației numără posturile desființate, iar INS numără profesorii. Diferența dintre statistici lasă fără răspuns întrebarea câți oameni au rămas fără ore și cine a ieșit din sistem.

În primul an școlar de aplicare a Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, numărul cadrelor didactice din gimnaziu și liceu a scăzut cu 5.937 de profesori, potrivit datelor Institutului Național de Statistică analizate de Edupedu.ro.

Față de 2024, în 2025 sunt cu 2.750 de profesori mai puțini la gimnaziu și cu 3.187 mai puțini la liceu, o reducere cumulată de 4,8%.

Scăderea este înregistrată la nivelurile unde norma de predare a crescut, în medie, de la 18 la 20 de ore, iar pentru profesorii cu experiență, de la 16 la 20 de ore. În paralel, datele transmise Parlamentului de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în noiembrie 2025, indică 14.048 de posturi didactice desființate, dintre care 13.550 erau norme în plata cu ora. Numărul normelor de titular a crescut însă cu 2.211.

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Reducerea personalului vine după un an de creștere: în 2024, numărul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar crescuse cu 4.333 față de 2023. În 2025, tendința s-a inversat pe nivelurile analizate.

Potrivit INS, baza TEMPO Online, tabelul SCL104A, la gimnaziu erau 67.327 de cadre didactice în 2023, 68.726 în 2024 și 65.976 în 2025. Scăderea din ultimul interval este de 4%. La liceu, numărul profesorilor a evoluat de la 53.689 în 2023 la 54.787 în 2024, apoi la 51.600 în 2025, ceea ce înseamnă o reducere de 5,8% față de anul anterior.

În învățământul special gimnazial, unde norma a crescut de la 16 la 18 ore, scăderea este mai accentuată: de la 4.723 la 3.991 de cadre didactice, respectiv 15,5%.

Pe lângă majorarea normei, creșterea numărului de elevi din clase a redus necesarul de profesori. Datele deschise SIIIR analizate de publicație arată că, în gimnaziul public, numărul claselor a scăzut cu 3,9% în anul școlar 2025-2026, de la 34.573 la 33.241, deși numărul elevilor a crescut cu 0,9%. Clasele de gimnaziu cu peste 30 de elevi aproape s-au dublat, de la 150 la 288.

Ministerul raportează 14.048 de posturi didactice desființate

În răspunsul MEC la o interpelare parlamentară, pentru anul școlar 2025-2026 sunt raportate 14.048 de posturi didactice desființate față de anul școlar anterior. Defalcarea menționată în document este de 8.409 posturi în mediul urban și 5.638 în mediul rural.

Potrivit anexei 2 a răspunsului, numărul posturilor ocupate de titulari, ca normă de bază, a crescut cu 2.211, iar cel al posturilor ocupate de angajați pe durata de viabilitate a postului a crescut cu 383. În schimb, posturile ocupate pe perioadă determinată s-au redus cu 2.454, cele în regim de plata cu ora cu 13.550, iar cele ocupate de persoane fără studii corespunzătoare postului cu 638.

Astfel, 96,5% din reducerea raportată de minister provine din normele în plata cu ora. Analiza leagă această scădere de cele două ore adăugate la norma de predare: ore care înainte erau plătite separat au fost incluse în norma titularilor. În septembrie 2025, MEC anunțase că normele ocupate în plata cu ora au scăzut de la 30.128 la circa 14.500.

Legea 141/2025 a schimbat și formula de calcul a tarifului pentru plata cu ora. Acesta nu mai este raportat la norma de predare, ci la numărul mediu lunar de ore lucrătoare. Pentru un profesor debutant, tariful a coborât de la 88,01 lei brut la 38,33 lei brut pe oră, o reducere de 56,45%. Suma netă este de aproximativ 22 de lei pe oră.

Cele 2.454 de posturi ocupate pe perioadă determinată și cele 638 ocupate de persoane fără studii corespunzătoare însumează 3.092 de posturi desființate. Acestea sunt, în cea mai mare parte, posturi ale suplinitorilor.

Datele despre posturi nu arată câți profesori au rămas fără ore

Cele două surse oficiale măsoară lucruri diferite: INS numără persoane, iar MEC raportează posturi, adică norme și fracțiuni de normă. Prin urmare, cele 14.048 de posturi desființate nu pot fi echivalate cu 14.048 de oameni care au plecat din școli.

Potrivit analizei, în răspunsurile cu date transmise de Ministerul Educației în ultimul an, fie către Parlament, fie public, nu este precizat numărul persoanelor afectate. Ministerul a comunicat norme libere, posturi desființate, norme în plata cu ora și ponderi de încadrare, fără să indice câți oameni au rămas fără ore, câți au plecat din școli sau unde au ajuns.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre demisii în învățământ și sute de dascăli plecați de la catedre.

Analiza pune în discuție și diferența dintre cele 3.092 de posturi de suplinitori și de persoane fără studii corespunzătoare desființate și scăderea cu aproape 6.000 a numărului de cadre didactice din gimnaziu și liceu. Datele prezentate nu identifică persoanele care compun această diferență, iar indicatorii nu sunt direct echivalenți

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