Deputatul AUR Mihai Negoescu a depus în Parlament o propunere legislativă numită „Legea iernii”, prin care statul ar plăti, o singură dată pe sezonul rece, un sprijin financiar între 300 și 1.200 de lei pentru patru categorii de oameni cu venituri mici: vârstnici, familii monoparentale, persoane cu handicap grav sau accentuat și beneficiari ai venitului minim de incluziune, potrivit AGERPRES.

Deocamdată e doar o inițiativă. Ca să ajungă bani la cineva, proiectul trebuie să treacă de ambele camere ale Parlamentului, să fie promulgat, iar Guvernul să aprobe apoi normele de aplicare. Textul publicat de AUR este adresat Biroului permanent al Senatului, cu cerere de dezbatere în procedură de urgență. Pe site-ul Camerei Deputaților nu am găsit, la data scrierii, proiectul înregistrat.

Cine ar primi ajutorul și cât

Potrivit textului proiectului publicat de AUR, intitulat oficial „Lege privind acordarea sprijinului financiar sezonier”, sumele ar fi:

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vârstnici de peste 65 de ani cu venit net de cel mult 1.800 de lei pe lună (individual sau pe membru de gospodărie): 1.000 de lei dacă venitul nu trece de 1.300 de lei, 800 de lei dacă e peste;

cu venit net de cel mult 1.800 de lei pe lună (individual sau pe membru de gospodărie): 1.000 de lei dacă venitul nu trece de 1.300 de lei, 800 de lei dacă e peste; familii monoparentale cu venit de cel mult 1.800 de lei pe membru: 1.200 de lei dacă venitul pe membru nu trece de 1.000 de lei, 900 de lei dacă e peste;

cu venit de cel mult 1.800 de lei pe membru: 1.200 de lei dacă venitul pe membru nu trece de 1.000 de lei, 900 de lei dacă e peste; persoane cu handicap grav sau accentuat , cu venit de cel mult 1.800 de lei: 1.000 de lei;

, cu venit de cel mult 1.800 de lei: 1.000 de lei; beneficiari ai venitului minim de incluziune: 600 de lei.

Venitul luat în calcul ar fi media netă din ultimele trei luni dinaintea cererii. Ar rămâne pe dinafară cei cu venituri brute de peste 2.000 de lei pe lună din chirii, arendă, dobânzi sau dividende și cei sancționați în ultimii trei ani pentru declarații false la ajutoare sociale.

Ajutorul s-ar da o singură dată pe familie sau gospodărie, chiar dacă acolo locuiesc mai multe persoane eligibile. Dacă membrii intră în categorii diferite, se plătește suma cea mai mare. Excepție fac persoanele cu handicap grav sau accentuat: ele ar primi banii individual, indiferent ce primesc ceilalți din casă.

Cum s-ar împăca cu ajutorul de încălzire

Cine primește deja ajutor pentru încălzirea locuinței (Legea 226/2021) nu l-ar pierde. Proiectul pune însă un plafon: ajutorul de încălzire pe toate lunile sezonului rece plus noul sprijin nu pot trece împreună de 1.500 de lei. Noul ajutor s-ar reduce la diferența până la 1.500 de lei, dar n-ar coborî sub 300 de lei.

Concret, după regulile din text: o pensionară care ar avea dreptul la 1.000 de lei și primește 700 de lei ajutor de încălzire pe toată iarna ar lua 800 de lei. Dacă ajutorul de încălzire e de 1.300 de lei, diferența ar fi 200 de lei, așa că intră în joc minimul de 300 de lei.

Banii n-ar avea destinație impusă: pot merge la facturi, mâncare sau medicamente. Sprijinul ar fi neimpozabil și nu s-ar socoti la venitul folosit pentru alte drepturi sociale, deci n-ar tăia din venitul minim de incluziune sau din alte beneficii.

Cererea s-ar depune la primărie

Sezonul rece e definit în proiect ca perioada 1 noiembrie – 31 martie. Cererea, cu declarație pe propria răspundere privind veniturile, bunurile și componența gospodăriei, s-ar depune la serviciul de asistență socială al primăriei de domiciliu, până la 1 decembrie. Pentru iarna în curs la intrarea în vigoare, termenul s-ar prelungi până la finalul sezonului. Primarul ar avea 30 de zile să decidă, iar plata, într-o singură tranșă, ar veni prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială. Banii ar veni de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii.

„Intervenția propusă nu urmărește înlocuirea beneficiilor existente și nici modificarea condițiilor de acordare a acestora, ci o posibilă completare a mecanismelor de protecție socială printr-o prestație financiară suplimentară, acordată într-o perioadă determinată.” Mihai Negoescu, deputat AUR

Negoescu a spus, în comunicatul AUR, că legea pornește de la o inițiativă civică și că a cerut urgență „fiindcă Executivul lasă practic descoperite în pragul iernii patru categorii de beneficiari”, pe fondul majorărilor de prețuri la energie. Proiectul a fost prezentat și de Știrile ProTV. Textul cere Guvernului punct de vedere și fișă financiară, deci costul total nu e încă cunoscut.

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