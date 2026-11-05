Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a sunat la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu fără să spună cine este. S-a prezentat ca nepot care caută o programare pentru „bunica”, aceeași cerere pe care a făcut-o, în filmare, la mai multe spitale: un loc în ambulatoriul de specialitate, la neurologie. La Sibiu a aflat că în noiembrie nu mai e nimic liber. Convorbirea apare într-un videoclip pe care ministrul l-a publicat joi dimineață, 5 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, alături de apeluri la spitale din București, Constanța, Timișoara și Iași.

Ce a aflat ministrul despre celelalte spitale și ce controale a anunțat la nivel național am scris aici. Mai jos, partea despre Sibiu.

„Sunt toate locurile ocupate în noiembrie?”

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▶ Vezi pagina acestui video: Ministrul Sănătății a sunat anonim petru o programare la Spitalul Județean Sibiu. Echert (USR): „Ipocrizie” — VIDEO

În montaj, apelul de la Sibiu este numerotat al doilea. Dialogul se aude clar:

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– Sunt toate locurile ocupate în noiembrie?

– Da, domnule, dacă erau, vă spuneam.

Imediat după, ministrul trage concluzia, cu fața la cameră: „Deci la Sibiu, dacă ai o problemă, te poți programa doar la finalul lunii pentru luna următoare. În regulă, vom suna managerul de la Sibiu în curând.”

Secvența e precedată de o altă replică a unei operatoare: locurile „se vor introduce pe 10 noiembrie pentru decembrie”, iar pacientul e sfătuit să sune „pe data de 15”. Din montaj nu reiese clar dacă și această replică vine tot de la Sibiu. În acele secunde, eticheta de pe ecran indică Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Până la ora publicării, ministrul nu a spus public dacă l-a sunat deja pe managerul spitalului sibian. Unitatea este condusă interimar de jurist Robert Fotache, iar director medical este dr. Dragoș Popescu, potrivit site-ului spitalului.

Corpul de Control verifică pontajele și programările

În textul care însoțește filmarea, Rogobete anunță că a dispus „controale extinse prin Corpul de Control al Ministerului Sănătății, pentru verificarea programărilor, a pontajelor și a modului în care funcționează ambulatoriile de specialitate”. Primul vizat e Spitalul Colentina din București, unde, în același video, i se recomandase o altă clinică. „Cine crede că «fentează» regulile, se înșeală!”, a scris ministrul.

Ulterior, la Digi24, a precizat că la Colentina se verifică „toate pontajele, toate serviciile decontate și toate programările din ultimele trei luni”. În restul țării, controalele nu vor ajunge în fiecare spital, ci se vor face pe baza unei „mapări”. Ministrul a spus și ce bănuiește: „Eu suspectez următorul fenomen, anume că pacienții sunt redirecționați din cabinetul din ambulatoriul public, la cabinetul propriu al medicului.” Nu exclude nici modificări legislative.

Experimentul a fost preluat și de Radio România, Mediafax, Știrile ProTV și Cotidianul. Mediafax notează că Sibiul și Bucureștiul sunt locurile unde ministrul a dat de probleme.

Adrian Echert: „Oscarul ipocriziei”

Cea mai dură reacție a venit din Sibiu. Parlamentarul USR Adrian Echert i-a răspuns ministrului într-o postare pe Facebook:

„Într-o filmare demnă de Oscarul ipocriziei, ministrul Rogobete a descoperit coada la prună: românii așteaptă cu lunile o programare la medic. A sunat incognito la Spitalul Județean Sibiu și a aflat ce pacienții știu de ani de zile. Urmează telefonul către manager. Suspans, autoritate, cameră pornită.”

Echert îi amintește că nu vine din afara sistemului: „A fost consilier în mandatul lui Rafila, secretar de stat și ministru al Sănătății. Acum conduce din nou ministerul și joacă surprinderea în fața problemelor pe care a avut timp să le cunoască din toate aceste funcții.”

Apoi ajunge la spitalul nou al Sibiului: „Iar la Sibiu, puțină jenă ar fi fost mai potrivită decât tonul de anchetator. Împreună cu Rafila, a lăsat proiectul noului Spital Județean fără finanțare.” Parlamentarul pomenește și banii din PNRR, care, spune el, s-au redus pentru spitale „cu peste un miliard de euro” după anii de administrare PSD. „O performanță pentru care nu ajunge să sune un manager. Ar trebui să-și sune și foștii șefi.”

Nu contestă controalele, dar mută discuția pe bani și oameni: „Controalele au rostul lor. Dar o asistentă nu poate scoate consultații dintr-un buget insuficient, iar un manager nu poate fabrica medici la telefon. Ministrul ar putea începe cu finanțarea ambulatoriilor, personalul necesar și soluțiile pentru mai multe programări.”

Finalul e ironic: „Pentru rolul de pacient, domnul Rogobete s-a descurcat. Acum ar putea încerca și rolul de ministru. Are deja experiență, ar trebui să-i iasă din mai puține duble.”

Spitalul nou al Sibiului a mai aprins scandalul în această toamnă. În august, Rogobete și conducerea Consiliului Județean Sibiu s-au acuzat reciproc pentru blocarea noului Spital Județean, iar Echert a propus atunci modelul Oradea.

Spitalul și CJ Sibiu tac deocamdată

Până joi după-amiază, nici SCJU Sibiu, nici Consiliul Județean Sibiu, care administrează spitalul, nu au publicat vreo poziție oficială despre apelul ministrului. Nu am găsit nici reacții ale sindicatelor din sănătate. Vom actualiza articolul dacă spitalul sau CJ Sibiu transmit un punct de vedere.

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