Primăria Cisnădie anunță investiții și proiecte cu finanțare europeană de peste 10 milioane de euro, aflate fie în implementare, fie în evaluare.

Bilanțul prezentat la doi ani de mandat ai primarului Mircea Orlățan include lucrări la infrastructura rutieră, proiecte pentru școli și grădinițe, investiții în energie verde, transport metropolitan și intervenții în Cartierul Arhitecților.

Potrivit documentului transmis de Primăria Cisnădie, patru proiecte cu finanțare nerambursabilă sunt în prezent în implementare. Valoarea lor totală este de 28,8 milioane de lei, iar finanțarea nerambursabilă solicitată se ridică la 22,6 milioane de lei.

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Printre acestea se numără amenajarea Parcului Fotovoltaic Cisnădie, înființarea Parcului Culoarul de Argint, un proiect de soluții digitale pentru dezvoltarea inteligentă a orașului și proiectul „Acțiuni integrate în sprijinul seniorilor”.

Alte trei proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 26,4 milioane de lei, se află în evaluare. Primăria solicită pentru acestea o finanțare nerambursabilă de 24,5 milioane de lei. Sunt vizate capacități de stocare și producere a energiei din surse regenerabile, precum și reabilitarea Liceului Teoretic „Gustav Gündisch” pentru obținerea statutului de școală verde.

În total, valoarea proiectelor de dezvoltare aflate în implementare și evaluare ajunge la 55,2 milioane de lei.

Lucrări pe mai multe străzi din Cisnădie

Bilanțul include și o serie de investiții realizate în infrastructura rutieră. Strada 1 Decembrie a fost modernizată și asfaltată, fiind realizat și un trotuar nou, iar pe strada Stejarului carosabilul a fost lărgit cu un metru și a fost construit un trotuar.

Lucrări de asfaltare au fost menționate și pe străzile Băilor, Cetății și Transilvaniei, în timp ce pe strada Petre Antonescu a fost aplicat un tratament bituminos dublu. Au fost făcute lucrări și în curtea Grădiniței nr. 6.

În Cisnădioara au fost efectuate intervenții pe mai multe drumuri pietruite, iar în Cartierul Arhitecților este menționată strada Haralamb Georgescu. Primăria pregătește și un regulament prin care străzile private nemodernizate din Cartierul Arhitecților ar putea fi preluate în proprietatea orașului, pentru ca ulterior să poată fi incluse într-un program de modernizare. Un proiect-pilot a fost început pe strada Paul Smărăndescu.

Grădiniță, creșă și școală în Cartierul Arhitecților

Investițiile în educație reprezintă o altă componentă a bilanțului. Proiectul de dotare a unităților de învățământ cu mobilier și echipamente informatice, finanțat prin PNRR, a fost finalizat, la fel și modernizarea Școlii Generale nr. 5 din cadrul Liceului „Gustav Gündisch”.

Pentru grădinița și creșa din Cartierul Arhitecților se desfășoară procedura de achiziție pentru proiectarea tehnică și lucrările de execuție. Totodată, Primăria anunță că începe elaborarea proiectării pentru prima școală primară și gimnazială din Cartierul Arhitecților.

Transport metropolitan cu patru autobuze electrice

Anul 2026 este primul în care Cisnădie beneficiază de transport public metropolitan operat de Tursib. Orașul are patru autobuze electrice și două stații de încărcare de tip pantograf. În același proiect au fost amenajate șase stații de încărcare pentru autoturisme electrice.

Primăria mai anunță achiziția a 50 de insule ecologice digitale pentru Cartierul Arhitecților. Dintre acestea, 27 sunt finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu, iar alte 23 din bugetul de stat.

În zona sportului, Clubul Sportiv Măgura Cisnădie are, potrivit bilanțului, 370 de copii și tineri înscriși la handbal, fotbal, ciclism, tenis de masă și șah. Ansamblul Folcloric al orașului a ajuns la 90 de copii și tineri.

Primarul Mircea Orlățan susține că investițiile vor continua și în anii următori.

„Orașul Cisnădie se modernizează, merge înainte, cu ajutorul finanțărilor europene și al eforturilor Primăriei Cisnădie, iar oamenii pot simți deja efectele proiectelor implementate. Reparăm și modernizăm infrastructura rutieră, pentru că este nevoie de străzi care să ofere o mobilitate rapidă și în siguranță, investim în școli și grădinițe, creștem calitatea rețelelor edilitare și a celei de utilități, pentru confortul oamenilor”, a declarat Mircea Orlățan.

Primarul spune că pentru anul următor administrația va continua proiectele începute și pregătește investiții noi, iar locuitorii vor putea veni cu propuneri inclusiv prin programul de bugetare participativă.

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