Venită după șape victorii consecutive, ACS Mediaș 2022 se teme în special de suprafața de joc de la Vălenii de Munte, acolo unde sâmbătă va juca cu Teleajenul.

În ultima etapă, pe mocirlă, Teleajenul a încurat chiar pe liderul seriei, Corona Brașov, astfel că medieșenii au sâmbătă un meci dificil la Vălenii de Munte.

Antrenorul echipei de pe malul Târnavei Mari, Cosmin Vâtcă este îngrijorat de starea deplorabilă a gazonului pe care joacă Teleajenul meciurile de acasă.

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”Îmi doresc să nu mai plouă, pentru că o să fie un teren foarte greu, am văzut meciul trecut al celor de la Văleni cu Corona Brașov, numai fotbal nu poți să îl numești. Teleajenul e o echipă bună, am întâmpinat în tur o opoziție bună din partea lor, sperăm să venim cu cele trei puncte. E clar că nu sunt terenurile bune în general, mai ales la Liga 3, noi încercăm să ne adaptăm cât mai repede la suprafața de joc, sperăm și vremea să fie favorabilă. Cine se adaptează mai repede la gazon, are un plus” a spus Cosmin Vâtcă într-o conferință de presă.

Cristi Avram: ”Suntem pe val”

Fundașul medieșenilor, Cristi Avram spune că echipa sa trebuie să se adapteze la gazon, așa cum a făcut-o și în ultima rundă, la Zărnești. ”Am văzut ultima etapă la Zărnești, terenul nu prea ne avantajează pe noi, Teleajenul a încurcat liderul, au moral bun. Și noi suntem pe val, avem 7 victorii consecutive și ne-o propunem pe a 8-a, să avem o serie mult mai lungă de succese. Trebuie să ne adaptăm repede la aceste condiții de joc, chiar și în ultima etapă am dat de un teren foarte greu, dar până la urmă am reușit să câștigăm. Noi ne propunem să câștigăm fiecare meci, indiferent ce adversar avem” a punctat și Cristi Avram.

După 11 etape din Seria 2 a Ligii 3, ACS Mediaș 2022 este pe locul 2, având 26 de puncte, la doar o lungime în spatele liderului Corona Brașov.

Inter Sibiu va juca vineri, de la ora 14.00, pe Municipal, cu Tricolorul Breaza. Sibienii sunt pe locul 4, cu 21 de puncte și cu un succes se mențin pe loc de play-off.

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