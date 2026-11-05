O cheie de apartament costă 15 lei și, la unii lăcătuși, e gata în 30 de secunde. Pentru una de mașină plătești de la 250 de lei în sus și poți aștepta până la o oră. Am întrebat doi lăcătuși din Sibiu cât costă cheile, care sunt cele mai greu de copiat, ce faci când rămâi fără niciuna și când e sezonul de vârf.

Ne aducem aminte de atelierul de copiat chei abia când un copil pleacă la facultate și are nevoie de propriul rând de chei sau când ne mutăm cu chirie. O cheie de siguranță ajunge la 30–60 de lei, iar la mașini factura poate urca până la 800 de lei.

Lăcătușii cu care am stat de vorbă sunt Costin Gabi, care taie chei singur într-un atelier de pe strada Ocnei, și Marcel Lăpăduș. El conduce Vendi, firma pe care tatăl lui a pornit-o în 1994 cu o mașină de copiat construită cu mâna lui.

Cheia de 15 lei, gata în 30 de secunde

La Copiat Chei Sibiu, pe strada Ocnei nr. 38, Costin Gabi lucrează singur. Nu are nevoie de lista de prețuri ca să-ți spună cât te costă: „Astea care au zimți sunt 15 lei, sau 21 la unul-două modele, dar 80 la sută sunt 15 lei. La cele cu amprente, 30 sau 35, dar tot cam 80 la sută sunt 30 de lei.” Cât stai după ea? Cât să scoți portofelul: „30 de secunde, un minut sau două”, spune Costin Gabi.

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La Vendi, firma lui Marcel Lăpăduș, care are patru ateliere în oraș, cheile de casă costă între 15 și 60 de lei, în funcție de nivelul de securitate al încuietorii. Aici se lucrează mai pe îndelete, cam un sfert de oră pe cheie. Nu tăiatul durează, ci alegerea cheii brute potrivite: „Partea cea mai complicată sau care necesită cea mai mare atenție este alegerea profilului. După cum puteți vedea, sunt destul de multe chei pe panou.”

La mașini, socoteala e alta. Prețul depinde de marcă, de anul fabricației și de generația transponderului. La Costin Gabi, o cheie cu cip pornește de la 250 de lei pentru un Logan și ajunge până în jur de 650 de lei. La Vendi, prețurile încep de la 290 de lei pentru Dacia și Renault și urcă până la 800 de lei pentru cheile Proximity, „cele mai performante din România din zilele noastre”.

O cheie auto se face în doi pași. Întâi se taie lama, partea metalică, iar apoi cipul din cheie trebuie programat în calculatorul mașinii. „Nu se fac copii. Pur și simplu, după cheie, se programează în calculatorul mașinii”, explică Costin Gabi.

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La mașinile fabricate între 2000 și 2013, totul se termină de obicei într-o jumătate de oră, cu lama tăiată și cu programarea făcută. La cele noi, mai ales la Mercedes, așteptarea se lungește: „30 de minute durează numai aflarea parolei, care se dă pe un server cu licență, de exemplu din Germania. Acolo stai la rând, se intră în funcție de prioritate. La mașinile din 2019 încolo, durează 50 de minute, o oră.”

Atelier Cheie simplă (yală) Cheie de siguranță Cheie auto cu cip Cât durează Copiat Chei Sibiu (Costin Gabi), str. Ocnei nr. 38 15 lei (unele modele 21 lei) 30–35 lei (cheile „cu amprente”) 250 lei (Logan) – circa 650 lei; modelele complicate, mai mult Casă: 30 de secunde – 2 minute. Auto: circa 30 de minute; Mercedes din 2019 încoace, 50 de minute – o oră Vendi (Marcel Lăpăduș, 4 ateliere) de la 15 lei până la 60 de lei; cele cu card de securitate se copiază doar pe baza cardului 290 lei (Dacia, Renault) – 800 lei (chei Proximity) Casă: în medie 15 minute, în funcție de profil

Cea mai grea cheie de realizat nu e la ușă, ci în contactul mașinii

Care sunt cele mai grele chei de realizat? Costin Gabi răspunde cu o nuanță: „Practic, dacă ai aparatura necesară, nici una nu-i greu de copiat. Dar cele mai grele rămân tot cele de la auto, pentru că acolo se lucrează cu diferite scule, cu programatoare pe care ar trebui să le ai. Dacă nu merge cu una, poate merge cu cealaltă.” La cheile de casă, spune el, totul e să ai mașina cu care s-o tai.

La Vendi, pe lângă cheile auto, pentru care au aparate licențiate de producători, mai pomenesc de cheile de broască. Majoritatea vin gata făcute, pe profilul broaștei. Restul se taie, se pilesc și se îngustează până se potrivesc. Numai că în Sibiu se cer mai rar: „La noi, în Sibiu, cererea pentru acestea este un pic mai mică decât în orașe precum Bucureștiul, unde se pune accentul mai mult pe securitate.”

Ai pierdut toate cheile? Aici începe problema

Aici, sfatul ambilor lăcătuși e același: fă o copie cât încă ai originalul. Niciunul dintre ateliere nu deschide uși blocate și niciunul nu face chei după poze. Reprezentantul Vendi explică astfel de ce firma nu oferă deblocări: „Având în vedere legislația incertă momentan, acest serviciu nu-l oferim, fiindcă nu-i pusă legislația la punct și este loc de interpretare. Și atunci preferăm să oferim doar servicii pe care le putem garanta, în baza legii.” Există totuși o excepție: încuietorile de securitate care vin cu un card de proprietate. Pe baza cardului, cheia se poate reface și fără original, cu un aparat special.

Costin Gabi are un alt motiv. E singur în atelier, iar o deblocare l-ar scoate pe teren: „Necesită să plec de aici. Eu fiind singur, nu mai rămâne nimeni.” Clienții îi trimite la un coleg care face doar deblocări, de case și de mașini.

La mașini, uneori se poate porni de la zero, printr-o procedură care seamănă cu o mică operație: „Se dă jos yala de la mașină. Dacă nu a fost schimbat contactul între timp și era aceeași cheie și la contact, și la yală, atunci se poate face cu o mașină automată. Citește codul cheii, se face lama, după care se programează în calculatorul mașinii cipul plus telecomanda.” Numai că varianta asta merge la tot mai puține modele. La mașinile noi, spune Costin Gabi, producătorii „le-au complicat mai mult decât e ok”.

Cheia de la casa bunicii: unele se mai pot face, altele nu

La ateliere mai ajung și chei de poartă sau de la case bătrânești, cu broaște de demult. Costin Gabi ne arată o broască și ne explică de unde vin cheile pentru ele: „Vedeți, asta-i broasca! Marea majoritate a cheilor vin gata făcute pe profilul broaștei respective. Sunt firme care produc broaștele, patentate de-a lungul timpului, iar acelea vin gata făcute.” Pentru cheile care nu se găsesc gata făcute, lăcătușul improvizează: „O parte se mai prelucrează, se mai taie, se mai pilesc, se mai îngustează, să se potrivească la model. Ne adaptăm și noi după nevoi.”

Nici la Vendi nu există o rețetă sigură: „Reușim să le facem o parte. Nu le putem face chiar pe toate. Intenția noastră e să venim în sprijinul tuturor cererilor. Unele reușim, altele nu.”

Toamna, odată cu studenții și chiriașii, se copiază mai multe chei

Calendarul lăcătușului e dictat de școală. Vara se fac mai puține chei, iar toamna, mai multe: „La începutul școlilor s-au făcut multe, probabil pentru internate, pentru copii, pentru gazde, unii și-au luat chirie. Din septembrie până în decembrie e o perioadă mai bună pentru lăcătuși”, spune Costin Gabi. Câte chei face într-o zi? „Nu stau să le număr, vă dați seama. Habar n-am, 50, 60, poate mai multe, poate mai puține. Depinde de zi.”

Și la Vendi, toamna e anotimpul cel mai bun, deși nici aici nu se avansează o cifră: „Diferă de perioadă, nu pot să dau un număr exact. Vara numărul cheilor e mai mic, iar toamna, spre exemplu, numărul crește.”

Cel mai ieftin sfat: cheia de rezervă

Oricât de complicate au devenit unele chei, sfatul lăcătușilor a rămas același: o copie făcută din timp costă 15 lei și câteva minute. După ce ai pierdut toate cheile, lucrurile se complică. Pentru casă ai nevoie de cineva care face deblocări. Pentru mașină, refacerea cheii de la zero e o procedură mai lungă, pe care producătorii au complicat-o la multe modele noi.

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