Pe scurt: Compania sibiană fondată în 1868 de Andreas Rieger are un nou acționar majoritar. Vânzarea face parte din strategia Transilvania Investments Alliance de a renunța la activele industriale vechi.

Transilvania Construcții S.A. a devenit acționarul majoritar al Independența S.A. Sibiu, după finalizarea tranzacției prin care a cumpărat participația deținută de Transilvania Investments Alliance S.A.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor s-a realizat marți, 3 noiembrie 2026, potrivit Economica.net.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la 5 octombrie 2026 între Transilvania Investments Alliance, în calitate de vânzător, și Transilvania Construcții, în calitate de cumpărător.

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Acesta a avut ca obiect 1.530.636 de acțiuni emise de Independența S.A., reprezentând 53,3008% din capitalul social și din drepturile de vot.

Tranzacția a fost realizată prin sistemul Depozitarului Central S.A.

Tranzacția a fost realizată prin sistemul Depozitarului Central S.A. Odată cu transferul acțiunilor, Transilvania Construcții a preluat integral participația Transilvania Investments Alliance și a devenit deținătorul pachetului majoritar al societății sibiene.

Transilvania Investments Alliance a publicat miercuri, 4 noiembrie 2026, un anunț prin care a confirmat vânzarea pachetului majoritar de acțiuni la Independența S.A.

Fondul anunțase Bursa de Valori București, la 5 octombrie 2026, că își vinde participațiile majoritare din Independența Sibiu și Mecanica Codlea. Decizia face parte din strategia de renunțare la activele industriale vechi și de redirecționare a banilor către investiții mai profitabile sau mai ușor de gestionat.

Independența S.A. Sibiu a fost fondată în 1868, ca atelier mecanic, de către Andreas Rieger. De-a lungul deceniilor, compania s-a dezvoltat într-unul dintre cei mai importanți producători de utilaje grele și echipamente industriale din România.

După naționalizarea din 1948 și extinderea masivă din perioada comunistă, societatea a fost privatizată prin Bursa de Valori București. Ulterior, activitatea sa s-a orientat către prelucrări mecanice și valorificarea patrimoniului imobiliar.

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