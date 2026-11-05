Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027, a spus miercuri seară ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu la Antena 3 CNN. Întrebat direct dacă majorarea va avea loc, a răspuns scurt: „Cu certitudine, da”.

Procentul nu e încă stabilit. Manole a explicat că propunerea pe care o va trimite ministrului de Finanțe și premierului va ieși din cifrele statistice disponibile și din discuțiile despre buget. Dacă ar fi s-o facă acum, cifra ar fi una precisă: „Dacă ar fi să trimit mâine, ar trebui să trimit 7,3%”.

Ministrul a ținut însă să tempereze așteptările. „Nu vreau să se înțeleagă 7,3% ca promisiune a Guvernului sau a Partidului Social-Democrat”, a spus el. Întrebat dacă majorarea e o dorință personală, a răspuns: „Nu, este legea”.

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Manole: economiile să nu vină tot de la pensionari

Șeful de la Muncă recunoaște că România trebuie să se încadreze în restricțiile pactului fiscal-bugetar. Crede însă că banii trebuie căutați în altă parte. „Trebuie să o facem cu alt fel de economii decât de la pensionari. Pentru că ne respectăm angajamentele, dar nu din nou cu presiunea pe pensionari după 2 ani în care nu au crescut pensiile”, a declarat Manole.

Ca să arate cât de jos rămân veniturile multor vârstnici, ministrul a dat exemplul pensiei minime: „În 2017, pensia minimă era de vreo 560 de lei, cred. Au trecut 10 ani, creșterea e de 250%, inflația n-a fost de 250%.”

Tema majorării pensiilor a fost adusă în discuție și de liderul PSD. Sorin Grindeanu spunea la începutul săptămânii că pensiile trebuie să crească în 2027.

Cine primește 500 de lei în decembrie

Până la indexare, pensionarii cu venituri mici mai primesc o sumă în decembrie. Este a doua tranșă a ajutorului din așa-numitul pachet de solidaritate, prevăzut în legea bugetului de la începutul anului. Manole a confirmat plata și a amintit că măsura are trei praguri de venit:

500 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

400 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei;

300 de lei pentru cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Cine are venituri de peste 3.000 de lei nu primește nimic. Ajutorul se plătește în două tranșe egale, în mai și în decembrie, așa că suma totală pe 2026 ajunge la 1.000, 800 sau 600 de lei, în funcție de venit.

Pentru tranșa din decembrie contează veniturile din pensii cuvenite pentru luna noiembrie. Dacă cineva încasează mai multe pensii, acestea se adună la stabilirea pragului. Banii vin automat, fără vreo cerere.

Sursa: Mediafax

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