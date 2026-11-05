Pensionarii care își iau banii prin Poșta Română îi vor primi în decembrie 2026 începând de miercuri, 2 decembrie, a doua zi după Ziua Națională. Directorul general al companiei, Valentin Ștefan, a spus pentru Digi24 că livrările ar urma să se închidă până pe 16 decembrie, înainte de sărbători.

Pentru cei care încasează pe card, Digi24 citează regula obișnuită a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP): banii intră pe 12 ale lunii, cel târziu pe 13. În 2026, 12 și 13 decembrie cad sâmbătă și duminică, deci vor intra fie pe 11, fie pe 14 decembrie

Poștașii pornesc pe 2 decembrie

„Poșta Română este pregătită să distribuie pensiile din luna decembrie fără întârzieri. Întrucât 1 decembrie, Ziua Națională a României, este zi de sărbătoare legală, vom începe distribuirea de miercuri, 2 decembrie. Livrările vor avea loc pe 2, 3 și 4 decembrie și vor continua în săptămâna următoare”, a declarat Valentin Ștefan pentru Digi24.

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Compania are, potrivit aceluiași anunț, 15 zile calendaristice pentru distribuire. Ștefan estimează că, în decembrie, munca pe teren se termină până pe 16 ale lunii și că nu sunt așteptate întârzieri.

Intervalul legal pentru plata în numerar la domiciliu rămâne 1–15 ale lunii. Ziua exactă în care ajunge poștașul la fiecare adresă ține de programul oficiului local. Cine nu e găsit acasă și primește un aviz poate ridica banii și documentul de plată de la ghișeu în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată din lună, potrivit CNPP, citată de Digi24.

Pe card: 12 sau 13, ambele în weekend

Pentru plata prin bancă, Digi24 scrie că suma e virată în contul curent sau pe card pe 12, dar nu mai târziu de 13. Beneficiarii pot folosi banii imediat ce apar în cont.

Calendarul din 2026 complică lectura: 12 decembrie e sâmbătă, 13 e duminică. Nici Digi24, nici declarația directorului Poștei Române nu spun dacă, în acest caz, băncile alimentează conturile vineri, 11 decembrie, sau abia luni, 14. Până la un anunț clar de la CNPP sau de la bănci, rămâne regula citată: 12, cel târziu 13.

Am scris și când intră pensiile pe card în noiembrie și de ce poștașii aduc banii de pe 2 noiembrie.

Talonul vine separat, între 1 și 15

Pensionarii care iau banii pe card nu primesc talonul odată cu viramentul. Documentul de informare, cunoscut ca talonul mov, e trimis separat la domiciliu. CNPP, citată de Digi24, indică pentru expediere intervalul 1–15 ale lunii.

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