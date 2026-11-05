Pacienții cu afecțiuni psihice merg din farmacie în farmacie ca să își găsească medicamentele prescrise. Unele nu mai pot fi găsite deloc. Patru organizații profesionale din psihiatrie au cerut miercuri, 4 noiembrie, Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) măsuri coordonate pentru ca tratamentele să ajungă din nou la oameni, relatează Agerpres.

Apelul este semnat de Asociația Ambulatoriului de Psihiatrie, Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, Asociația Spitalelor Publice de Psihiatrie și Societatea de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. Comunicatul are un titlu care spune totul: „O rețetă nu este suficientă dacă medicamentul nu se găsește!”

„Pacienții și familiile sunt nevoiți să caute în numeroase farmacii, fără informații clare despre reluarea aprovizionării, în timp ce medicamentele pe care le mai au se epuizează”, arată documentul, publicat integral pe fluxul de comunicate Agerpres.

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Sevraj, recăderi și internări

Medicii avertizează că o pauză forțată în tratament nu e un simplu inconvenient. „Întreruperea involuntară a tratamentului poate duce la reapariția sau agravarea simptomelor, pierderea stabilității obținute, în unele cazuri apariția sevrajului și necesitatea spitalizării”, se arată în comunicat.

Nici varianta „luați altceva” nu funcționează mereu. „Înlocuirea unui medicament nu este întotdeauna posibilă sau potrivită: tratamentul este individualizat, iar orice schimbare necesită evaluare medicală și monitorizare”, explică semnatarii.

Potrivit listei din comunicat, redată de G4Media, printre produsele deficitare sau absente din farmacii se numără metilfenidatul, fluoxetina, paroxetina, quetiapina (și, practic, marea majoritate a antipsihoticelor) și antipsihoticele injectabile cu eliberare prelungită (LAI), esențiale pentru pacienții cu psihoze deja stabilizați. Lista amintește și lisdexamfetamina, care nu a existat niciodată pe piața românească, și litiul, disponibil în urmă cu zeci de ani. În spitale lipsesc antipsihotice injectabile folosite în urgență, precum haloperidolul, Plegomazinul sau Clopixolul.

Un drept prevăzut de lege, dar greu de folosit

Concret, organizațiile cer autorităților „măsuri coordonate pentru restabilirea aprovizionării și prevenirea acestor lipsuri, precum și informații actualizate despre termenele de reaprovizionare și soluțiile concrete de acces la tratament”.

Psihiatrii amintesc că Legea sănătății mintale nr. 487/2002 prevede, la articolul 20, accesul gratuit la medicamente pentru persoanele cu tulburări psihice monitorizate în ambulatoriu, cu costurile suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. „Pentru ca acest drept să poată fi efectiv exercitat, medicamentele trebuie să fie disponibile”, scriu ei.

Problema nu e doar românească. Semnatarii notează că în Franța peste 30 de organizații ale profesioniștilor, pacienților și familiilor au lansat un apel comun împotriva penuriei de medicamente psihotrope. „Trăim în România, și trebuie să facem tot ce putem pentru pacienții noștri!”, încheie comunicatul, semnat de dr. Marcel Șarpe (AAP), dr. Ciprian Băcilă (ARPP), dr. Lucian Paziuc (ASPP) și dr. Adriana Cojocaru (SNPCAR).

Lipsa medicamentelor din farmacii nu e o noutate. Zilele trecute, senatoarea Ruxandra Cibu-Deaconu semnala că medicamentele pentru menopauză sunt de negăsit, iar la începutul lui 2025 pacienții nu mai găseau nici pastile clasice.

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