Trei femei din Cisnădie și municipiul Sibiu au fost reținute, joi, după ce ar fi întocmit în fals peste 1.700 de contracte de amanet și ar fi produs unei societăți comerciale un prejudiciu de 1.778.736 de lei.
Potrivit IPJ Sibiu, în perioada 2019–2025, cele trei femei, în vârstă de 37, 39 și 45 de ani, angajate ale unei societăți comerciale, ar fi întocmit în fals 1.703 contracte de amanet, cu scopul de a-și însuși diferite sume de bani din gestiunea societății.
Polițiștii au instituit măsuri asigurătorii, prin sechestru, până la concurența sumei de 1.778.736 de lei.
În urma administrării probatoriului, cele trei femei au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș.
„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în localitățile Cisnădie și Șelimbăr, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și fals informatic în formă continuată”, a transmis IPJ Sibiu.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.
IPJ Sibiu precizează că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
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