Pe scurt: Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi livrat cocaină într-o sală de sport cu acces pe bază de abonament, pentru sume între 3.000 de lei și 3.000 de euro.

Polițiștii au descoperit peste un kilogram de cocaină în locuința unui bărbat din Brașov. Drogurile erau ascunse în table de șah și tablouri din lemn, potrivit Știrile ProTV.

Conform informațiilor anchetatorilor, suspectul, în vârstă de 47 de ani, ar fi vândut diferite cantități de cocaină în perioada martie–octombrie, pentru sume cuprinse între 3.000 de lei și 3.000 de euro.

Bărbatul ar fi livrat drogurile într-o sală de sport din Brașov, unde accesul se face doar pe bază de abonament.

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Acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, și a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

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▶ Vezi pagina acestui video: Peste un kilogram de cocaină, camuflat în jocuri de șah: polițiștii le-au găsit rapid — VIDEO

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