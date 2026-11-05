Pe scurt: Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune că plafonarea adaosului comercial ar putea fi extinsă de la alimentele de bază la toate alimentele din magazine. Mecanismul actual expiră la sfârșitul anului, iar decizia se va lua în Guvern.

Plafonarea adaosului comercial ar putea fi extinsă de la alimentele de bază la toate produsele alimentare din magazine, a declarat joi, 5 noiembrie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Măsura trebuie însă analizată în Guvern, iar mecanismul actual expiră la sfârșitul anului.

Ministrul a vorbit la Conferința Națională AGRI4FUTURE: România – Obiectiv 2035, organizată la București de Clubul Fermierilor Români, relatează AGERPRES. A fost întrebat dacă ia în calcul reducerea TVA la alimentele de bază, în condițiile în care producătorii anunță scumpiri de cel puțin 10%, pe fondul costurilor mai mari.

Ce a spus ministrul

Barbu nu a dat un răspuns despre TVA: „Nu pot să vă spun eu dacă scădem TVA-ul la alimente”, a spus el. Ministrul a apărat în schimb mecanismul de plafonare introdus în 2023 pentru alimentele de bază. Potrivit lui, inflația generală este cu două puncte procentuale peste inflația la alimente, ceea ce arată că măsura a funcționat.

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Barbu crede că Guvernul ar putea merge pe o plafonare „nu numai la alimentele de bază, ci la toate alimentele care sunt pe rafturile magazinelor de retail”. Deocamdată este doar o propunere a ministrului, nu o decizie a Guvernului.

Decizia depinde de inflație

Despre înlocuirea mecanismului actual, care expiră la sfârșitul anului, ministrul a spus că trebuie analizate întâi datele despre inflație. Institutul Național de Statistică le publică pe 12 noiembrie, iar Barbu vrea ca inflația să fie defalcată pe subgrupe de produse.

Ministrul a insistat și pe consum, pe care îl consideră motorul economiei. Dacă vânzările scad, spune el, și fabricile de alimente își reduc activitatea, iar unele ajung să proceseze doar 12 ore din 24.

Cum a evoluat plafonarea

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a intrat în vigoare în 2023 și a fost prelungită de mai multe ori. În ianuarie 2024, Barbu anunța că măsura ar putea continua, iar în 2024 ministerul vorbea despre o plafonare pentru toate produsele românești. În septembrie 2025, premierul Ilie Bolojan a anunțat o nouă prelungire cu șase luni.

În aceeași conferință, Barbu a anunțat că Ministerul Agriculturii discută cu Finanțele un mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină fără acciză, direct de la pompă, din 2027.

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