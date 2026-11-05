Plata cu ora (PCO) pentru profesori ar putea crește cu aproximativ 25%, nu cu 50%, potrivit calculelor Ministerului Educației, a spus ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, la Podcastul „Lecția de azi” din 4 noiembrie 2026. Procentul nu e final: depinde de bugetul pe 2027.

Întrebat despre o creștere preconizată de 50%, Ionescu a răspuns, potrivit Edupedu.ro: „Din calculele pe care noi le-am făcut, am putea merge undeva în jur de 25%, dar, vă repet, cifrele nu pot fi avansate ca cifre finale până în momentul în care nu avem bugetul pe 2027.”

Cum a ajuns tariful la jumătate

Legea 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, a legat calculul plății cu ora de numărul mediu lunar de ore lucrătoare. Efectul practic: tariful brut pe ora suplimentară a scăzut cu aproximativ 50%. Edupedu.ro a scris că un profesor debutant cu facultate, master didactic și formare pedagogică ajunge la circa 22 de lei pe oră la PCO.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a calificat tarifele drept „absolut revoltătoare”: „20 și ceva de lei” pentru un debutant și până la circa 30 de lei pentru un profesor cu experiență. Federația cere ca o oră la plata cu ora să aibă aceeași valoare ca o oră din norma de predare.

Am scris recent despre impactul Legii Bolojan asupra cancelariilor și despre solicitările sindicatelor din întâlnirea de pe 3 noiembrie cu miniștrii Sorin Costreie și Sorin Ionescu, unde FSLI a cerut, printre altele, repararea tarifului la plata cu ora.

Ce a prioritarizat ministerul la rectificare

La aceeași apariție, Ionescu a spus că la rectificarea bugetară prioritățile au fost plata drepturilor salariale ale profesorilor, achitarea utilităților până la sfârșitul anului pentru unitățile aflate în subordinea ministerului, bursele elevilor și studenților și decontul transportului pentru elevii navetiști.

Din 1 iulie 2026, tariful orar la PCO a fost din nou ajustat în jos ca efect al Hotărârii Guvernului nr. 146/2026 privind salariul minim – indicatorul folosit la calcul s-a modificat automat. Nu e vorba de salariul de bază al profesorilor, ci de formula orei suplimentare.

Orice majorare a PCO cu aproximativ 25% rămâne, așadar, o intenție de calcul a ministerului, condiționată explicit de forma finală a bugetului pe 2027.

Comentarii