Bărbatul de 57 de ani considerat de procurori omul-cheie din dosarul de corupție de la Permise Sibiu ar fi avut și o a doua ocupație: ar fi dat bani cu dobândă, fără autorizație, mai multor oameni din județ. Pentru asta e cercetat și pentru camătă, pe lângă faptele de trafic de influență și complicitate la luare de mită.

El se numără printre cei nouă suspecți reținuți pentru 24 de ore miercuri, 4 noiembrie 2026, alături de șapte agenți de poliție, după 14 percheziții făcute de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu în cadrul Operațiunii „Jupiter”. Despre percheziții și cei șapte polițiști reținuți am scris aici.

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Ce le-ar fi promis celor care voiau permis sau buletin

Potrivit procurorilor, între iunie 2025 și octombrie 2026, bărbatul ar fi cerut și uneori ar fi primit bani, între 100 de lei și 1.500 de euro, ca „preț al influenței”. În schimb, le-ar fi spus oamenilor că îi cunoaște pe polițiștii de la Permise și Înmatriculări (S.P.C.R.P.C.Î.V. Sibiu, din Instituția Prefectului) și pe cei de la Evidența Persoanelor (S.P.C.E.P. Sibiu).

Promisiunea, așa cum o descriu anchetatorii: certificate de înmatriculare și cărți de identitate eliberate repede sau calificativul „Admis” la proba practică a examenului auto.

Cum ar fi ajuns banii la cei șapte polițiști

Procurorii susțin că același bărbat ar fi fost, în mod repetat, complice al celor șapte agenți. El ar fi cerut banii și apoi i-ar fi predat polițiștilor „conspirat”: sume între 50 și 2.000 de euro, primite ca mită de la oameni interesați de permise, buletine sau înmatriculări.

Nu ar fi lucrat mereu singur. Uneori, punerea în legătură ar fi fost făcută de un alt bărbat, de 46 de ani, potrivit comunicatului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Presupusul intermediar de la Permise Sibiu, cercetat și pentru camătă — VIDEO

Video: Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu

Împrumuturi cu dobândă, „o îndeletnicire”

Separat de dosarul de mită, procurorii au reținut că bărbatul de 57 de ani ar fi dat, fără să fie autorizat, diferite sume de bani cu dobândă mai multor persoane din județul Sibiu. Anchetatorii spun că împrumuturile se repetau atât de des încât arată o „îndeletnicire”, adică exact ce definește infracțiunea de camătă. Comunicatul nu precizează câți bani ar fi împrumutat sau cu ce dobândă.

Tot dosarul vizează peste 170 de infracțiuni de trafic de influență, cumpărare de influență, luare și dare de mită și complicitate, plus o infracțiune de camătă.

Joi se decide dacă rămân arestați suspecții

Reținerea celor nouă suspecți a fost dispusă pe 4 noiembrie, iar pe 5 noiembrie procurorii urmează să decidă asupra altor măsuri preventive. Ancheta a fost sprijinită de DGA, Brigada Operațiuni Speciale Alba Iulia, Serviciul de Investigații Criminale al IPJ Sibiu și Jandarmerie.

Procurorii subliniază că urmărirea penală și măsurile preventive nu înfrâng prezumția de nevinovăție. Toate persoanele cercetate sunt considerate nevinovate până la o hotărâre definitivă.

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