Pe scurt: Primăria Cisnădie propune ca taxele de salubritate pentru 2027 să rămână la nivelul din 2026, fără indexare cu rata inflației.

Primăria Cisnădie propune menținerea taxelor de salubritate pentru 2027 la nivelul din 2026, potrivit unei postări a instituției pe Facebook.

„Propunem menținerea taxelor de salubritate la nivelul celor din anul 2026, fără indexare cu rata inflației”, a transmis primăria. Propunerea presupune, astfel, păstrarea sumelor fără indexare cu rata inflației.

Anunțul prezintă măsura drept o propunere și nu precizează cuantumul taxelor sau data la care aceasta ar urma să fie supusă aprobării.

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În alte trei zone ale județului, tarifele de salubrizare cresc.

Propunerea de la Cisnădie vine în contextul în care Consiliul Județean Sibiu a aprobat proiectele privind ajustarea tarifelor de salubrizare în Zona 2 Avrig, Zona 3 Agnita și Zona 5 Săliște. Acestea prevăd mandatarea președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, să voteze pentru ajustări în Adunarea Generală a ADI „ECO” Sibiu, noile tarife fiind prevăzute să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Solicitările operatorului Soma S.R.L. sunt fundamentate pe inflație. Majorările tarifare sunt cuprinse între 5,54% și 5,62%, fiind calculate prin aplicarea indicelui prețurilor de consum la cheltuielile de exploatare ale operatorului. Aceste ajustări vizează tarifele serviciului de salubrizare, nu reprezintă automat procente de creștere a taxelor plătite de locuitori.

În Zona 2 Avrig, tariful pentru deșeurile reziduale, inclusiv cele periculoase, crește de la 276,24 lei/tonă la 291,56 lei/tonă. Pentru deșeurile reciclabile, tariful crește de la 1.791,92 lei/tonă la 1.891,27 lei/tonă.

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