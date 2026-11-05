Deputata PNL de Sibiu Raluca Turcan acuză PSD că a transformat legea integrității, asumată de România prin PNRR, într-o „lege cu dedicație” pentru Dominic Fritz. Reacția a venit joi, 5 noiembrie, pe Facebook, la o zi după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, a spus că o penalitate pe jalonul legat de Agenția Națională de Integritate (ANI) este „aproape sigură”.

„PSD a luat o lege a integrității, asumată prin PNRR, și a transformat-o într-o lege cu dedicație pentru Dominic Fritz. Au preferat o răfuială politică în locul banilor României, iar acum se miră că Bruxelles-ul nu-i aplaudă. Din păcate, factura nu o plătește PSD, ci o plătesc românii”, a scris Turcan, potrivit Mediafax.

Între 100 și 200 de milioane de euro, suma pusă în discuție

Miercuri seară, la Antena 3 CNN, Ghigiu a confirmat că jalonul ANI a intrat pe lista celor cu probleme la Comisia Europeană. Penalitatea vehiculată ar fi între 100 și 200 de milioane de euro, dintr-o tranșă de 770 de milioane. Ministrul a spus că speră la o sumă mai mică, dar că îi e greu să creadă că va fi zero.

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Ghigiu spune că lucrurile s-au complicat după o scrisoare trimisă Comisiei de secretarul general al Guvernului și de șeful Cancelariei, în perioada guvernului interimar condus de Ilie Bolojan. Documentul semnala neclarități în îndeplinirea jalonului, iar ministrul afirmă că a „pus gaz pe foc”. „Eu nu am văzut un alt guvern, membru al unui stat al Uniunii Europene, care să își dea singur, să zic așa, autogol”, a declarat ministrul, citat de Mediafax. Potrivit lui, Guvernul a trimis între timp documente și clarificări, dar nu a primit încă un răspuns.

Amendamentul care l-a costat pe Fritz Primăria Timișoarei

Disputa pornește de la așa-numitul „amendament Fritz”, introdus de PSD în noua lege a integrității. Textul prevede că aleșii aflați în funcție, pentru care incompatibilitatea sau conflictul de interese a fost constatat definitiv înainte de noua lege, își pierd mandatul în 30 de zile. Prin această prevedere, Dominic Fritz, acum liderul USR, a rămas fără mandatul de primar al Timișoarei.

Parlamentari USR și PNL, dar și președintele Nicușor Dan, au contestat amendamentul la Curtea Constituțională. Argumentul lor: legea dispune doar pentru viitor și nu poate adăuga sancțiuni noi pentru situații deja încheiate, notează Antena 3 CNN.

Socoteala lui Turcan: 6,4 miliarde în joc, aproape unul deja pierdut

În același mesaj, Turcan scrie că PSD pare să-și fi imaginat că cel mai mare program de investiții din istoria României se gestionează „din platourile de televiziune” și numește asta „rețeta noului ministru al Fondurilor Europene”. PNRR, spune ea, „înseamnă jaloane, termene, documente și negocieri dure cu Comisia Europeană”.

Deputata a dat și cifrele, așa cum le vede:

cererile de plată 5 și 6 însumează 6,4 miliarde de euro;

aproape un miliard este deja pierdut, cea mai mare parte, 770 de milioane, din cauza legii salarizării, pe care o pune în sarcina lui Florin Manole (PSD);

trei miliarde sunt în siguranță;

pentru restul de 2,5 miliarde, negocierile cu Comisia durează până pe 20 noiembrie.

Ghigiu a vorbit, la rândul lui, de 3,4 miliarde de euro cu probleme, din care aproape jumătate sunt granturi nerambursabile. Banii pierduți din această parte, a explicat el, se duc direct în deficitul României pe 2026.

„Nu-l mai au nici pe Ilie Bolojan premier”

Turcan și-a încheiat mesajul cu o replică pentru social-democrați: „Drama PSD este că nu mai au pe cine să dea vina. Au guvernul, au ministerele, nu-l mai au nici pe Ilie Bolojan premier”.

Comisia Europeană nu a anunțat încă o decizie privind jalonul ANI.

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