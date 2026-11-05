Pe scurt: Medicii au recomandat internarea în 118 cazuri de pneumopatie, în special la copiii mici și la persoanele de cel puțin 65 de ani. Infecțiile respiratorii au scăzut de la o săptămână la alta, dar au rămas peste nivelul sezonului trecut.

Șase cazuri de gripă clinică, fără confirmări de laborator, au fost înregistrate în săptămâna 44, în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, potrivit comunicatului de presă privind monitorizarea infecțiilor respiratorii, pneumopatiilor și gripei.

A cincea săptămână de monitorizare a afecțiunilor gripale a adus o ușoară creștere a cazurilor de gripă clinică, în timp ce celelalte două categorii de îmbolnăviri au înregistrat scăderi.

Cazurile de gripă au fost raportate la copii cu vârsta sub un an, la persoane din segmentul populației active și la persoane cu vârste între 50 și 64 de ani. Medicii au recomandat internarea într-un singur caz.

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În același interval au fost raportate 1418 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare

În același interval au fost raportate 1.418 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu 445 mai puține decât în săptămâna anterioară de raportare.

Numărul acestor infecții a rămas însă peste cel din săptămâna corespunzătoare a sezonului gripal trecut. Diferența este de 213 cazuri, față de cele 1.205 înregistrate în perioada similară a sezonului anterior.

Formele de boală au fost ușoare.

Medicii au recomandat internarea în 50 de cazuri, reprezentând 3,52% din total, în special la copiii cu vârste de până la 14 ani.

În cazul pneumopatiilor, bilanțul săptămânii 44 a fost de 364 de cazuri, cu 77 mai puține decât în săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 441. Numărul este mai mic și față de perioada similară a sezonului gripal anterior: cu 46 de cazuri sub cele 410 raportate atunci.

Formele de pneumopatie au fost ușoare și medii. Medicii au recomandat internarea în 118 cazuri, în principal la copiii cu vârste de până la 4 ani și la persoanele de 65 de ani și peste.

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