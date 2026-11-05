Pe scurt: Urmărirea a trecut de pe DN 14 pe DC 5 și s-a încheiat pe un drum de câmp din Șeica Mare, unde polițiștii l-au prins și imobilizat pe tânăr.

Un tânăr de 21 de ani, fără permis, domiciliat în Șeica Mare, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încercat să scape de un control al poliției, potrivit IPJ Sibiu. Acesta a fost prins după o urmărire cu mașina, dar și pedestru.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 4 noiembrie 2026, în jurul orei 16:45. Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever, aflați în serviciu în Șeica Mare, au observat un autoturism care a ieșit brusc dintr-o parcare.

Echipajul a activat semnalele acustice și luminoase ale autospecialei, însă șoferul nu a oprit. În schimb, acesta a accelerat, iar polițiștii au pornit în urmărirea lui.

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Urmărirea a continuat pe DN 14, apoi pe DC 5 și pe un drum de câmp din Șeica Mare. Acolo, tânărul a abandonat mașina și a încercat să fugă pe jos, dar polițiștii l-au prins și l-au imobilizat.

Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

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