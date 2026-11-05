Pe scurt: Șoferii trebuie să urmărească indicatoarele nou instalate pe strada Metanului. Marcajele parcărilor de pe dreapta sunt finalizate, în timp ce echipele lucrează la cele de pe carosabil, pe stânga.

Pe strada Metanului din Mediaș este instituit sens unic, pe tronsonul cuprins între strada Păcii și intersecția cu strada Geologiei, potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Mediaș.

Circulația se va desfășura dinspre strada Păcii către strada Geologiei.

Modificările au fost analizate de Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș, întrunită în 14 mai 2026. Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu – Serviciul Rutier a emis avizele nr. 2234925 din 17 iulie 2026 și nr. 370072 din 29 septembrie 2026, prin care sunt instituite noile reglementări.

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Pe lângă introducerea circulației în regim de sens unic, au fost amenajate spații pentru parcări de domiciliu pe ambele părți ale drumului.

Potrivit municipalității, măsurile urmăresc creșterea numărului de locuri de parcare de domiciliu, fluidizarea traficului în zonă și sporirea siguranței participanților la trafic.

Marcajele pentru parcările de pe partea dreaptă a străzii au fost finalizate. Echipele de lucru execută marcajele pentru locurile poziționate pe carosabil, pe partea stângă.

Conducătorilor auto li se solicită să circule cu atenție sporită pe strada Metanului, să respecte noile reguli de circulație și semnificația indicatoarelor rutiere nou instalate.

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