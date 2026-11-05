Smiley și Pavel Bartoș vin la Sibiu, iar Filarmonica pregătește două spectacole speciale: lista cu toate evenimentele din oraș în weekend

Sibiul intră în weekend cu o agendă bogată de evenimente. Smiley și Pavel Bartoș se întâlnesc cu publicul la Shopping City Sibiu, iubitorii muntelui sunt invitați la drumeții în Munții Lotrului și în Mărginimea Sibiului, iar scenele teatrelor și ale Filarmonicii găzduiesc spectacole și concerte. Nici microbiștii nu sunt uitați: vineri, pe Stadionul Municipal, Inter Sibiu întâlnește Tricolorul Breaza.

În perioada 6–8 noiembrie, sibienii și turiștii au de ales între întâlniri cu vedete, proiecții de film, drumeții, teatru, muzică și fotbal. Iată câteva dintre evenimentele care merită trecute în agenda acestui weekend.

Smiley și Pavel Bartoș, întâlnire cu publicul la Shopping City Sibiu

Unul dintre evenimentele speciale ale weekendului are loc duminică, 8 noiembrie, la Shopping City Sibiu. Smiley, Pavel Bartoș și echipa filmului „Vacanță All Inclusive” ajung în fața publicului sibian, într-un eveniment care include o discuție despre producție, o sesiune de întâlniri cu spectatorii și proiecția filmului.

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Programul începe la ora 14:00, cu un Film Talk organizat în mall. Cei prezenți vor avea ocazia să îi întâlnească pe cei doi artiști și să afle detalii despre povestea filmului, personaje și experiențele din timpul filmărilor.

Între orele 14:30 și 15:30, evenimentul continuă la Cineplexx Sibiu, cu o sesiune Meet & Greet. De la ora 15:30 este programată proiecția filmului „Vacanță All Inclusive”, precedată de o scurtă introducere alături de echipa producției.

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Smiley și Pavel Bartoș, în filmul „Vacanță All Inclusive”. Foto: captură din trailerul oficial

Drumeții în Munții Lotrului și în Mărginimea Sibiului

Cei care preferă să petreacă weekendul în natură au la dispoziție mai multe trasee montane, organizate sâmbătă și duminică.

Sâmbătă, 7 noiembrie, este programată o drumeție dedicată micilor montaniarzi, cu traseu spre fosta Cabană Gâtu Berbecului și Lacul Negovanu.

Duminică, 8 noiembrie, iubitorii muntelui pot alege dintre trei drumeții:

Între front și fânețe – o drumeție cu istorie prin Mărginimea Sibiului , pentru cei interesați de natură și poveștile locurilor;

, pentru cei interesați de natură și poveștile locurilor; Drumeție în Munții Lotrului: Cabana și Vârful Prejba , o ieșire dedicată celor care vor să exploreze zona montană;

, o ieșire dedicată celor care vor să exploreze zona montană; De la Cisnădioara pe Vârful Măgura, un traseu care îi poartă pe participanți prin peisajele din apropierea Sibiului.

Detalii despre nivelul de dificultate al traseelor și despre înscrieri se găsesc aici.

Inter Sibiu joacă vineri pe Stadionul Municipal

Microbiștii sunt invitați vineri pe Stadionul Municipal din Sibiu, unde Inter Sibiu întâlnește echipa Tricolorul Breaza.

Suporterii își pot cumpăra biletele online și își pot alege locul preferat în tribună. Organizatorii precizează că selectarea locurilor este disponibilă doar în momentul achiziției online.

Biletele pot fi cumpărate de aici: Inter Sibiu – Tricolorul Breaza.

„Bravul soldat Švejk”, pe scena Teatrului Național „Radu Stanca”

Teatrul Național „Radu Stanca” propune duminică, 8 noiembrie, de la ora 17:00, spectacolul „Bravul soldat Švejk”, în Sala Studio.

Textul este semnat de Jaroslav Hašek, iar regia îi aparține lui Viorel Rață, care face parte și din distribuție.

Spectacolul urmărește peripețiile celebrului soldat Švejk, un personaj aparent naiv, care ajunge în tot felul de situații absurde și comice. După ce este declarat idiot de către o comisie medicală, acesta trece printr-un șir de întâmplări care îl poartă de la cârciumă la medicii legiști, la poliție și apoi în armată.

Cu replica „Cu respect raportez”, Švejk își începe poveștile pline de umor, într-o satiră a societății și a mecanismelor militare.

Biletele se pot achiziționa aici.

Teatrul Gong: ateliere și spectacole pentru copii

Și cei mici au parte de activități speciale în acest weekend, la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”.

Sâmbătă, 7 noiembrie, sunt programate două ateliere „Atelierul de Creat Povești – Cu pisicile la joacă”, de la orele 10:00 și 12:00. Activitățile sunt coordonate de Diana Ribana și se adresează copiilor cu vârste între 6 și 10 ani.

Atelierul durează aproximativ 60 de minute, iar prețul unui bilet este de 20 de lei.

Tot sâmbătă, de la orele 11:00 și 18:00, dar și duminică, 8 noiembrie, de la ora 11:00, copiii sunt invitați la spectacolul „Puiul de lebădă”, după Hans Christian Andersen.

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârsta de peste 3 ani, are o durată de 45 de minute și este regizat de Monica Băldea. Din distribuție fac parte Mihaela Grigoraș, Raluca Răduca, Barbara Crișan și Raluca Pavel. Prețul flexibil al unui bilet este de 12 lei.

„Lumini și Umbre”, cu Andrei Irimia și Marius Manole, la Filarmonica Sibiu

Sâmbătă, 7 noiembrie, Filarmonica de Stat Sibiu găzduiește un eveniment special: lansarea albumelor „Lumini și Umbre” și „Lights & Shadows”, semnate de pianistul și compozitorul Andrei Irimia.

Albumul „Lumini și Umbre” este realizat în colaborare cu actorul Marius Manole și se află la intersecția dintre muzică și poezie. Evenimentul marchează și debutul turneului național cu același nume.

„Invitație la vals”, o seară de poveste la Sala Thalia

Duminică, 8 noiembrie, de la ora 19:00, Filarmonica de Stat Sibiu găzduiește spectacolul „Invitație la vals – feerie de bal în pași de dans”, în cadrul stagiunii Musical Extravaganza.

Seara îi aduce în fața publicului pe tenorul Ștefan von Korch și soprana Elina Velica, într-un spectacol inspirat de eleganța balurilor de altădată, în care muzica și dansul se împletesc într-o atmosferă festivă.

„Invitația la vals nu este doar un concert, ci o călătorie într-un timp al eleganței și nobleții, o seară în care fiecare spectator devine parte din poveste”, spune Ștefan von Korch, gazda și coordonatorul artistic al stagiunii.

Evenimentul începe la ora 19:00, la Sala Thalia.

Expoziția „Borsos Miklós 120”, la Muzeul de Artă Contemporană

Pentru cei care preferă evenimentele culturale, vineri, 6 noiembrie, de la ora 17:00, la Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu se deschide expoziția „Borsos Miklós 120”.

Expoziția marchează împlinirea a 120 de ani de la nașterea sculptorului și graficianului maghiar Borsos Miklós și reunește 54 de lucrări realizate de studenți ai Universității de Arte Plastice din Budapesta.

Publicul poate vizita expoziția în perioada 6–30 noiembrie 2026, la sediul Muzeului de Artă Contemporană, pe strada Tribunei nr. 6.

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