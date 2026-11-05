Studenții la medicină și medicii rezidenți din Sibiu au avut, pentru prima dată, un workshop de chirurgie robotică pe sistemul da Vinci. Atelierul a avut loc vineri, 30 octombrie, la Spitalul MedLife Polisano, și s-a concentrat pe tratamentul tumorilor renale.

Organizatorii au fost Organizația Studenților în Medicină Sibiu (OSM Sibiu) și Catedra de Urologie a Facultății de Medicină din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. Potrivit reprezentaților studenților, este primul workshop de acest tip din istoria centrului universitar sibian.

Foto: ULBS

Cinci medici au coordonat atelierul de la Polisano

Atelierul s-a numit „Chirurgia robotică în patologia oncologică renală – studenți și rezidenți”. L-au coordonat Prof. Univ. Dr. Adrian Hașegan, Asist. Univ. Dr. Ionela Mihai, Asist. Univ. Dr. Valentin Pîrvuț, Dr. Angelo Barbu și Dr. Alexandra Micu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Medicii au explicat principiile chirurgiei robotice și ce presupune abordul minim invaziv în cazul tumorilor renale. Apoi a venit partea practică. Participanții au văzut cum funcționează robotul și cum se controlează instrumentele lui în timpul unei proceduri.

Foto: ULBS

Cum lucrează chirurgul cu robotul da Vinci

Chirurgul nu stă lângă masa de operație, ci la o consolă separată. De acolo manevrează instrumente de mare precizie, cu o imagine tridimensională mărită a zonei operate. Instrumentele robotice au, în plus, o mobilitate superioară.

În cancerul renal, tehnologia poate ajuta la intervenții complexe. Un exemplu sunt nefrectomiile parțiale, în care chirurgul scoate tumora și păstrează țesutul renal sănătos, atunci când situația pacientului o permite.

Foto: ULBS

Unul dintre cele șapte workshopuri ale conferinței de medicină invazivă

Atelierul a făcut parte din programul celei de-a VIII-a ediții a Conferinței Naționale „Actualități și Perspective în Medicina Invazivă”, care s-a desfășurat la Sibiu între 29 și 31 octombrie. Președintele conferinței a fost Conf. Univ. Dr. Călin Mohor.

Au participat cadre universitare, medici specialiști, rezidenți și studenți. Programul a cuprins peste 100 de lucrări și prezentări, plus șapte workshopuri practice.

Foto: ULBS

Comentarii