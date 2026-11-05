Pe scurt:
Simple sau complexe, ordonate ori haotice, măștile au prins formă într-un atelier în care participanții au experimentat cu materialele și au legat prietenii.
Un atelier desfășurat pe parcursul a două zile a adus șase ore de lucru dedicate realizării unor măști supradimensionate, potrivit unei postări a Teatrului GONG Sibiu.
Participanții au lucrat alături de Diana Costa și Pablo Durán Rojas, reprezentanții Neamera Teatro.
Fiecare dintre măștile supradimensionate realizate a primit o personalitate distinctă. „Măști care ne reflectă gândurile: unele mai simple, altele mai complexe, unele ordonate, altele puțin mai haotice”, au transmis reprezentanții teatrului.
Lucrul cu materialele a fost un prilej de experimentare și creativitate
Lucrul cu materialele a fost un prilej de experimentare și creativitate. „Am descoperit împreună că materialele folosite nu au limite, se pot transforma în orice ne închipuim”, se arată în postare.
Dincolo de realizarea măștilor, cele două zile au însemnat învățare și legarea unor prietenii între participanți, au precizat reprezentanții Teatrului GONG.
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