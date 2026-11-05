Pe scurt: Localnicii i-au alimentat pasiunea oferindu-i mărunțiș când le aducea scrisorile. Deși colecția a depășit 2,7 tone, Bruno Salvi vrea să ajungă la un milion și jumătate de monede.

Bruno Salvi, un poștaș din Italia, a adunat 1.176.000 de monede de un cent, pe care le păstrează în 28 de damigene de câte 30 de litri.

Colecția are o valoare nominală de 11.760 de euro și cântărește 2.710 kilograme, potrivit Știrile Pro TV, care citează Il Resto del Carlino.

Pasiunea lui Salvi pentru monede a început în copilărie, pe vremea când în Italia circulau lirele. Trecerea la euro nu l-a făcut să renunțe, ci i-a oferit un alt obiectiv.

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„Când eram mic, adunam monedele de 20 și 500 de lire, pentru că erau cele mai frumoase. Apoi, după ce au dispărut lirele, am început să strâng monedele de 1 cent și voiam să văd până unde puteam ajunge”, povestește el într-un reportaj realizat de Tele2000.

Obiceiul s-a transformat într-un hobby, alimentat de curiozitatea de a afla câte monede putea aduna. Nu urmărea să găsească exemplare rare și nici valoarea lor numismatică, ci plăcerea de a acumula și de a-și depăși propriul record.

Colecția de peste 2,7 tone a fost mutată după apariția fisurilor

Numărul tot mai mare de monede a adus și probleme practice. Greutatea colecției l-a obligat pe poștaș să schimbe locul în care o depozita în casă.

„De-a lungul timpului, a trebuit să le mut la etajele inferioare, deoarece betonul din casa scării începuse să prezinte primele fisuri”, povestește el.

La strângerea monedelor au contribuit și oamenii pe care Bruno i-a întâlnit de-a lungul anilor. Meseria de poștaș l-a adus în contact cu numeroși localnici, iar unii au început să-i ofere mărunțișul rămas prin portofele sau sertare.

„Oamenii îmi dădeau monede de un cent când mă întâlneau pe stradă sau când le aduceam corespondența”, explică Salvi. El continuă să distribuie scrisorile mergând pe jos.

Bruno Salvi vrea să ajungă la un milion și jumătate de monede

Pentru poștaș, cele 1.176.000 de monede nu reprezintă sfârșitul colecției. Următoarea țintă este un milion și jumătate de monede, dar nu exclude să treacă și de acest prag.

„Acum mi-aș dori să ajung la un milion și jumătate, dar, dacă monedele vor continua să circule, poate chiar și mai mult”, a spus el.

Dincolo de numărul lor, Salvi se gândește și la oamenii prin mâinile cărora au trecut monedele înainte să ajungă în damigenele sale.

„Mă întreb: câte milioane de oameni au ținut în mâini aceste monede? În mod normal, nimeni nu se gândește la asta”, a precizat bărbatul.

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