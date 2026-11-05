Pe scurt: Șoferul a schimbat direcția când a văzut echipajul și a ignorat semnalele de oprire. Urmărirea s-a încheiat pe strada Alămorului, unde drumul nu are ieșire.

Un tânăr de 19 ani din Slimnic este cercetat penal după ce nu a oprit la solicitările polițiștilor, în Ocna Sibiului.

Acesta a fost urmărit până pe o stradă fără ieșire, iar verificările au arătat că nu avea permis, potrivit IPJ Sibiu.

Incidentul s-a petrecut miercuri, 4 noiembrie 2026, în jurul orei 19:45. Polițiștii orașului Ocna Sibiului, aflați în serviciu, au observat că șoferul unui autoturism și-a schimbat direcția de deplasare la vederea echipajului.

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Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii și au folosit semnalele acustice și luminoase. I-au cerut șoferului să oprească inclusiv prin sistemul de amplificare a sunetului, însă acesta și-a continuat deplasarea.

Tânărul a oprit în cele din urmă pe strada Alămorului, o stradă fără ieșire din Ocna Sibiului.

În autoturism, polițiștii i-au identificat pe șoferul de 19 ani și pe o pasageră de 14 ani, domiciliată în Ocna Sibiului. Șoferul nu avea permis de conducere.

Ora de Sibiu a relatat, în august 2026, despre un alt caz în care un șofer fără permis a fugit de polițiști la Vurpăr, cu o mașină furată, și s-a răsturnat.

În cazul tânărului din Slimnic, verificările polițiștilor au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

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