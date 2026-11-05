Pe scurt:
Șoferul a schimbat direcția când a văzut echipajul și a ignorat semnalele de oprire. Urmărirea s-a încheiat pe strada Alămorului, unde drumul nu are ieșire.
Un tânăr de 19 ani din Slimnic este cercetat penal după ce nu a oprit la solicitările polițiștilor, în Ocna Sibiului.
Acesta a fost urmărit până pe o stradă fără ieșire, iar verificările au arătat că nu avea permis, potrivit IPJ Sibiu.
Incidentul s-a petrecut miercuri, 4 noiembrie 2026, în jurul orei 19:45. Polițiștii orașului Ocna Sibiului, aflați în serviciu, au observat că șoferul unui autoturism și-a schimbat direcția de deplasare la vederea echipajului.
Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii și au folosit semnalele acustice și luminoase. I-au cerut șoferului să oprească inclusiv prin sistemul de amplificare a sunetului, însă acesta și-a continuat deplasarea.
Tânărul a oprit în cele din urmă pe strada Alămorului, o stradă fără ieșire din Ocna Sibiului.
În autoturism, polițiștii i-au identificat pe șoferul de 19 ani și pe o pasageră de 14 ani, domiciliată în Ocna Sibiului. Șoferul nu avea permis de conducere.
Ora de Sibiu a relatat, în august 2026, despre un alt caz în care un șofer fără permis a fugit de polițiști la Vurpăr, cu o mașină furată, și s-a răsturnat.
În cazul tânărului din Slimnic, verificările polițiștilor au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Comentarii
Ultima oră
- Ministrul Sănătății a sunat anonim petru o programare la Spitalul Județean Sibiu. Adrian Echert (USR): „Ipocrizie” acum 1 minut
- Mircea Orlățan și-a prezentat bilanțul la doi ani de mandat ca primar în Cisnădie acum 3 minute
- Adolescent reținut pentru portul de armă albă și scandal în curtea CSEI „Delia Stoicescu” din Sibiu acum 10 minute
- Plafonarea adaosului comercial ar putea fi extinsă la toate alimentele din magazine: ministrul Agriculturii așteaptă datele statistice din 12 noiembrie acum 20 de minute
- Ajutor de chirie de 500 de lei pe lună pentru tinerii care câștigă până la 4.000 de lei: proiectul depus în Parlament acum 33 de minute