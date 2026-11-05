Un Airbus A320 al companiei Aer Lingus, care zbura joi dimineață de la Dublin spre Roma, a aterizat de urgență pe baza aeriană militară de la Évreux, în nordul Franței, după o alertă cu bombă. Cele 151 de persoane aflate la bord și cei șase membri ai echipajului au fost duși într-un loc sigur, iar o echipă de geniști a fost trimisă să verifice aeronava, a anunțat biroul premierului francez Sébastien Lecornu, citat de The Guardian.

Până la ora redactării acestui articol, autoritățile franceze nu au spus dacă la bord s-a găsit ceva.

Ocoluri deasupra Chartres, apoi aterizare la Évreux

Zborul EI402 a decolat de pe aeroportul din Dublin la 6:24, ora Irlandei, și trebuia să ajungă la Roma-Fiumicino. Potrivit datelor Flightradar24, avionul a traversat Canalul Mânecii pe ruta obișnuită, apoi a cotit la sud-vest de Paris, a făcut mai multe cercuri în zona orașului Chartres și s-a îndreptat spre Évreux. Ziarul Le Figaro scrie că aeronava a fost escortată la apropiere de un avion de luptă Rafale. Forțele aeriene franceze au confirmat că au trimis avioane „imediat ce amenințarea a fost semnalată”, notează RTÉ.

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Potrivit BFMTV, alerta inițială ar fi venit de la autoritățile italiene. Matignon a transmis că urmărește situația „în timp real”, conform procedurilor.

Aer Lingus a confirmat, printr-un comunicat, că zborul a fost deviat în Normandia „ca măsură de precauție” și că avionul a aterizat în siguranță. Compania spune că se ocupă să-și ducă pasagerii la destinație cât mai repede.

A treia zi de alerte false pe cerul Europei

Incidentul de joi nu e izolat. Marți, circa zece zboruri comerciale din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă, potrivit Digi24, care citează AFP. Au fost afectate curse Ryanair, SAS, LOT și Wizz Air, un aeroport din Varșovia a fost închis temporar, iar la Roma au decolat avioane militare. Cu o zi înainte, un zbor Wizz Air Londra–Sofia aterizase de urgență la Budapesta. Adevărul numără deviarea de la Évreux drept al optulea incident de acest fel în câteva zile. NBC News vorbește de cel puțin nouă zboruri amenințate doar săptămâna aceasta.

În niciunul dintre cazurile anterioare nu s-a găsit vreun dispozitiv exploziv. Nimeni nu și-a asumat amenințările, iar autoritățile nu au spus cine ar putea fi în spatele lor, scrie France24, care leagă valul de alerte de climatul de tensiune geopolitică și de avertismentele privind amenințările hibride din Europa.

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Românii care zboară zilele acestea prin Europa

Pentru cine are bilet în aceste zile, o asemenea alertă înseamnă, cel mai probabil, întârzieri, aterizări pe alte aeroporturi și controale suplimentare. Wizz Air și Ryanair, companii cu multe curse din și spre România, s-au numărat deja printre cele vizate săptămâna aceasta. Nu există, deocamdată, informații despre cetățeni români aflați la bordul zborului deviat joi, iar MAE nu a transmis nimic despre acest caz.

Franța are oricum o zi grea: tot astăzi are loc o grevă generală care poate da peste cap trenurile și zborurile.

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