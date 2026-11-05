Locuitorii de pe strada Văii din comuna Târnava sunt revoltați din cauza stării în care se află drumul pe care locuiesc. Oamenii spun că se confruntă de mult timp cu noroiul, iar atunci când plouă sau ninge, deplasarea devine aproape imposibilă. Printre cei afectați se numără și familii cu copii mici, care întâmpină dificultăți în a-i duce la grădiniță și la școală.

Aproximativ zece familii de pe strada Văii din comuna Târnava se confruntă cu probleme din cauza drumului neasfaltat, care devine aproape impracticabil atunci când plouă sau ninge. Emanuel, unul dintre localnici, susține că, în aceste condiții, copiii sunt nevoiți să meargă în cizme de cauciuc la școală și la grădiniță, iar accesul unei ambulanțe la locuințele oamenilor ar fi extrem de dificil.

„Este inadmisibil ca în anul 2026 să nu fiți în stare să faceți o stradă pentru oamenii care locuiesc în această comună. Oamenii plătesc impozite și taxe, dar în schimb ce primesc? Promisiuni și nepăsare! Oamenii au nevoie de drumuri practicabile, nu de vorbe și promisiuni. Vrem fapte, nu promisiuni”, a transmis Emanuel.

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▶ Vezi pagina acestui video: Zece familii trăiesc în noroi într-o comună din Sibiu: „Ambulanța nu poate ajunge la noi”. Explicațiile primarului — VIDEO

Familiile spun că trăiesc în noroi și că ambulanța nu poate ajunge la ei. Potrivit localnicilor, pe strada Văii locuiesc aproximativ zece familii, care se confruntă cu această situație de ani de zile. Problemele devin și mai grave în perioadele cu precipitații, când drumul se transformă într-o zonă greu accesibilă.

Oamenii povestesc că sunt nevoiți să poarte permanent cizme de cauciuc, iar copiii trebuie să aibă încălțăminte de schimb pentru a putea ajunge la grădiniță.

„Strada Văii este de mult timp acoperită de noroi. Ni s-a spus că strada nu este pe hartă. Sunt copii care merg la grădiniță și îi ducem cu două perechi de papuci. Suntem vreo zece familii care locuim aici și ne confruntăm zilnic cu aceasta problemă. Când plouă și când ninge, nu putem duce copiii la școală și la grădiniță. Nu face nimeni nimic. Suntem oameni necăjiți. Sunt oameni bolnavi și nu poate urca o ambulanță până la noi. Toată ziua stăm numai în cizme de acuciuc. Vine iarna și nu ne poate aduce nimeni nici măcar o căruță de lemne”, a declarat Emanuel.

Localnicii cer intervenția autorităților și spun că, dacă problema nu va fi rezolvată, vor apela inclusiv la televiziune pentru a face publică situația.

Primarul comunei Târnava: „S-a pus piatră și vom mai pune”

Contactat în legătură cu situația reclamată de locuitori, primarul comunei Târnava a declarat că au fost luate deja unele măsuri, iar pe strada respectivă a intervenit un buldoexcavator, fiind adăugată piatră pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație.

Edilul susține că drumul este unul de pământ, situat într-o zonă în pantă, iar intervențiile vor continua atunci când condițiile meteorologice vor permite acest lucru.

„Măsurile au fost luate. Buldoexcavatorul a mai fost acolo și s-a pus piatră. Drumul este de pământ și este situat în deal. Când timpul ne permite, intervenim din nou cu piatră, ca să îl facem accesibil. Trebuie să ne permită vremea”, a explicat primarul.

Acesta a mai precizat că în zonă nu sunt finalizate lucrările la infrastructura de apă și canalizare, iar asfaltarea trebuie făcută ulterior, pentru a evita deteriorarea unei eventuale investiții.

Primarul invocă extinderea rețelei de gaz și lipsa intabulării

Potrivit edilului, în prezent se derulează un proiect cu fonduri nerambursabile care vizează intabularea gratuită a locuințelor din zonă. Acest demers ar fi necesar pentru obținerea avizelor și extinderea rețelei de gaze naturale, mai multe străzi din comună nefiind încă racordate la această utilitate.

Primarul susține că nu ar fi oportună asfaltarea străzii în acest moment, în condițiile în care lucrările pentru introducerea conductelor de gaz ar putea începe în perioada următoare.

„Nu putem interveni acum să turnăm asfalt, pentru ca în primăvara anului 2027 să vină cei de la gaze și să îl spargă. Nu pot face o investiție pe care, în două-trei luni, să fie nevoie să o distrugem. Trebuie să rezolvăm mai întâi aceste probleme de infrastructură”, a declarat primarul.

Edilul a mai afirmat că autoritățile au intervenit și pentru igienizarea zonelor în care au fost semnalate probleme legate de deșeuri, însă susține că acestea sunt abandonate de unii localnici și că situația se repetă.

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