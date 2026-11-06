„A venit pe picioarele ei și nu s-a mai întors acasă”: plângere penală după moartea unei femei la Spitalul Județean Sibiu / video foto

Moartea unei femei de 52 de ani, decedată în luna august la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, a ajuns în atenția procurorilor. Soțul acesteia a depus o plângere penală și a sesizat Colegiul Medicilor Sibiu, susținând că femeia ar fi contractat o bacterie periculoasă în timpul internării. Bărbatul reclamă și presupuse probleme privind administrarea tratamentului și lipsa unor medicamente. Medicul curant respinge acuzațiile și susține că pacienta a beneficiat de îngrijiri corespunzătoare, iar bacteria nu a fost dobândită în spital. Colegiul Medicilor a declanșat o anchetă disciplinară, iar Direcția de Sănătate Publică Sibiu a fost, de asemenea, sesizată.

Vasile Spînu încearcă să afle în ce împrejurări și-a pierdut soția, Geanina Maria Spînu, viața la doar 52 de ani. Femeia era diagnosticată cu leucemie și urma tratament la Secția de Hematologie a Spitalului Județean Sibiu. Pe 11 august 2026, aceasta a murit, la o zi după ce fusese transferată la Terapie Intensivă.

La aproape trei luni de la deces, bărbatul continuă demersurile pentru a obține răspunsuri. Acesta susține că soția lui a ajuns pe propriile picioare la ultima internare și că, deși avea imunitatea extrem de scăzută, a fost ținută într-un salon comun, unde suspectează că ar fi contractat bacteria Klebsiella pneumoniae.

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Bărbatul a început să își povestească public experiența, într-o serie de mărturii pe care le-a intitulat „Raze de speranță îndoliate”.

„Au trecut aproape trei luni de la moartea ei. Și întrebarea mea rămâne aceeași: CINE TREBUIE SĂ RĂSPUNDĂ PENTRU MOARTEA SOȚIEI MELE?”, spune Vasile Spînu.

Plângere penală și anchetă la Colegiul Medicilor Sibiu. A fost sesizată și DSP

Nemulțumit de împrejurările în care soția sa a murit, Vasile Spînu a decis să se adreseze autorităților. Bărbatul susține că deține documente medicale, înregistrări audio și video, precum și alte probe pe care le consideră relevante pentru stabilirea responsabilităților.

„În urma documentelor pe care le dețin, a înregistrărilor video și audio și a celorlalte probe, am sesizat instituțiile competente, unde am primit număr de înregistrare a dosarului”, afirmă acesta.

Printr-o adresă din 16 septembrie 2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu i-a comunicat că plângerea penală a fost transmisă spre soluționare Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

În paralel, pe 25 august, bărbatul a depus o sesizare la Colegiul Medicilor Sibiu, solicitând verificarea modului în care soția sa a fost tratată.

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▶ Vezi pagina acestui video: „A venit pe picioarele ei și nu s-a mai întors acasă”: plângere penală după moartea unei femei la Spitalul Județean Sibiu — VIDEO

Pe 8 septembrie, instituția a decis declanșarea procedurii disciplinare care îl vizează pe dr. Romeo Gabriel Mihăilă, șeful Secției de Hematologie. Sesizarea a fost înaintată comisiei de jurisdicție profesională pentru efectuarea anchetei.

O plângere a fost depusă și la Direcția de Sănătate Publică Sibiu, însă, până în prezent, bărbatul nu a primit un răspuns din partea instituției cu privire la aspectele sesizate.

Declanșarea procedurii disciplinare nu înseamnă că medicului i-a fost stabilită vreo culpă.

Primele semne ale bolii. „Am avut speranță. Am avut încredere”

Geanina Maria Spînu a fost diagnosticată în 2024 cu leucemie mielomonocitară cronică. Potrivit soțului, primele semne au apărut la începutul acelui an, când femeia a observat tot mai multe vânătăi pe corp.

„Totul a început undeva prin luna ianuarie a anului 2024. După frumoasele sărbători de iarnă, am observat că pe corpul soției mele începeau să apară tot mai des vânătăi. Mă întrebam de unde provin? De ce și ce este de făcut”, povestește Vasile Spînu.

Familia a început investigațiile medicale, iar rezultatele analizelor au dus la consultarea unui specialist hematolog. După efectuarea mai multor examinări, inclusiv a unei biopsii medulare, femeia a primit diagnosticul de leucemie mielomonocitară cronică.

Bărbatul spune că, la început, familia a primit informații care le-au dat speranțe că boala putea fi ținută sub control.

„Boala fusese descoperită într-un stadiu în care, potrivit informațiilor pe care le primisem, se putea trăi ani de zile cu ea. Soția mea nu avea alte boli cronice care să-i pună viața în pericol și timp de 2 ani a continuat să meargă la serviciu și să aibă o activitate normală zi de zi”, susține acesta.

Femeia a continuat să lucreze și să își monitorizeze lunar starea de sănătate. În martie 2026, însă, rezultatele unor investigații au indicat o evoluție a bolii, iar medicii au recomandat începerea chimioterapiei.

Soții au decis să solicite și alte opinii medicale. Potrivit bărbatului, analizele efectuate la două clinici private din Sibiu nu ar fi identificat blaști în sângele periferic, însă investigațiile de la Cluj au confirmat prezența acestor celule imature, inclusiv în măduva osoasă, unde proporția ajunsese la 22%.

Vasile Spînu se întreabă acum dacă evoluția bolii ar fi putut fi împiedicată printr-o intervenție terapeutică mai timpurie.

„Mă întreb, de asemenea, de ce nu s-a început mai devreme un tratament pentru eliminarea blaștilor, atunci când aceștia au fost descoperiți, la o valoare de aproximativ 5 până la 7% în măduva osoasă, în urma biopsiei făcute în iunie 2025. Poate că atunci exista posibilitatea de a încerca să se împiedice dezvoltarea lor până la o valoare atât de mare”, afirmă bărbatul.

În ciuda temerilor, familia și-a pus speranțele în tratamentul recomandat.

„Am avut, astfel, speranță. Am avut încredere. Am crezut că soția mea va trece cu bine peste această perioadă și peste această încercare”, mărturisește Vasile Spînu.

Patru cure de chimioterapie și acuzații privind lipsa medicamentelor

Prima cură de chimioterapie a început în aprilie 2026, la Sibiu. Soțul povestește că a avut încredere în experiența medicului curant, dar susține că a observat încă de la început probleme legate de aprovizionarea secției.

„Am pornit cu speranță și credință în Dumnezeu. Am avut încredere în medicul ei curant, Romeo Gabriel Mihăilă, șeful Secției de Hematologie Sibiu, despre care știam că are peste 30 de ani de experiență în acest domeniu”, spune bărbatul.

Acesta reclamă că familiile pacienților ar fi fost nevoite să cumpere unele produse necesare tratamentului.

„Încă de la început am observat probleme pe secție. Lipseau medicamente, antibiotice și materiale necesare pacienților, pe care ajungeam să le procurăm contra cost. Am încercat însă să trecem peste aceste lucruri cu soția mea și să ne concentrăm asupra tratamentului”, susține Vasile Spînu.

După cea de-a doua cură, femeia a trecut printr-o perioadă de aplazie medulară, care, potrivit soțului, a durat peste două luni. În acest timp, a avut nevoie de transfuzii și antibiotice.

A urmat a treia cură, iar pe 22 iulie femeia a fost externată pentru câteva zile. Pe 27 iulie a revenit în spital pentru a patra cură de chimioterapie.

Această ultimă internare ridică una dintre cele mai importante întrebări ale soțului. Bărbatul vrea să știe dacă organismul femeii era suficient de refăcut pentru un nou tratament sau dacă acesta ar fi trebuit amânat.

Leucemia ar fi intrat în remisie, dar starea femeii s-a agravat

Potrivit lui Vasile Spînu, după ultima cură de chimioterapie, medicii ar fi anunțat familia că boala intrase în remisie. În zilele următoare au apărut însă complicații.

Femeia a început să facă febră, iar starea ei de sănătate s-a deteriorat. În sânge i-a fost identificată bacteria Klebsiella pneumoniae.

Soțul suspectează că infectarea s-ar fi produs în timpul internării și susține că antibioticul țintit nu i-ar fi fost administrat imediat. Mai mult, afirmă că, pe 9 august, a fost întrebat dacă poate plăti fiolele necesare tratamentului.

„Pentru mine conta un singur lucru, să-mi salvez soția”, a declarat Vasile Spînu.

Pe 10 august, Geanina Maria Spînu a fost transferată la Terapie Intensivă. În noaptea de 10 spre 11 august, la ora 1:23, femeia a murit.

Medicul explică de ce femeia a fost internată într-un salon comun

Dr. Romeo Gabriel Mihăilă, șeful Secției de Hematologie a Spitalului Județean Sibiu, respinge acuzațiile formulate de soțul pacientei. Medicul susține că femeia suferea de o boală gravă, iar tratamentul a fost administrat cu respectarea protocoalelor medicale.

„Pacienta avea o afecțiune foarte gravă, cu prognostic rezervat, care a necesitat spitalizare îndelungată și tratament complex. La fiecare internare a pacientei au fost respectate prevederile protocoalelor spitalului (cel de internare a pacienților, de efectuare a screeningului pacienților la internare și procedura de prevenire a infectării pacientului imunodeprimat)”, a declarat dr. Romeo Gabriel Mihăilă.

În ceea ce privește protecția bolnavilor cu imunitate scăzută, medicul spune că secția aplică măsuri speciale de izolare și prevenire a infecțiilor. În cazul Geaninei Spînu, internarea într-un salon individual nu ar fi fost posibilă din cauza lipsei unui pat disponibil.

„Pacienții imunodeprimați (inclusiv cei neutropenici) se izolează de ceilalți pacienți prin internare în saloane pe ușa cărora este scris că se află pacienți izolați; accesul personalului medical este restricționat și se permite accesul doar cu echipament de protecție; orele de vizită sunt restricționate și accesul vizitatorilor este permis numai cu echipament de protecție (halat, mască, mănuși); suprafețele sunt curățate și decontaminate periodic; hemoleucograma se monitorizează cel puțin săptămânal. Secția nu are decât un salon cu un singur pat, care era ocupat când pacienta a venit la internare. Atunci erau deja internați 7 pacienți cu leucemii acute”, a explicat medicul.

Acesta precizează că majoritatea bolnavilor internați în Secția de Hematologie au imunitatea afectată, iar femeia a împărțit salonul cu paciente care sufereau de afecțiuni oncologice asemănătoare.

„Majoritatea pacienților din secție sunt imunosupresați; aceasta este particularitatea secției. Dar, în salonul în care a fost izolată funcțional, mai erau paciente cu afecțiuni oncologice asemănătoare pacientei și nu a fost internată nici una care la venire să fi fost infectată. I s-au efectuat screeninguri bacteriologice repetate”, a mai precizat dr. Mihăilă.

Medicul susține că bacteria nu a fost contractată în spital

Una dintre principalele suspiciuni formulate de Vasile Spînu privește originea bacteriei identificate în sângele soției sale. Medicul curant respinge ipoteza unei contaminări în spital și invocă rezultatele unei anchete epidemiologice interne.

„Pacienta nu s-a contaminat cu nicio bacterie din salon sau din spital, concluzie la care a ajuns și ancheta epidemiologică efectuată de Serviciul SPIAAM din cadrul spitalului nostru”, a declarat șeful Secției de Hematologie.

Potrivit acestuia, bacteria ar fi provenit din tubul digestiv al pacientei, în contextul efectelor pe care chimioterapia le poate avea asupra organismului.

„În cursul chimioterapiei sistemice, citostaticele nu acționează doar asupra celulelor maligne, ci și asupra celulelor normale din diferite țesuturi și organe, inclusiv a celor din tubul digestiv. Citostaticele cresc permeabilitatea intestinală și permit microbilor din tubul digestiv și toxinelor lor să treacă în sânge și produc bacteriemii și septicopiemii. Bacteria izolată din sângele pacientei are această origine; nu s-a contaminat cu ea din spital”, a explicat medicul.

Explicațiile medicului despre antibiotice și ultima cură de chimioterapie

Șeful Secției de Hematologie a răspuns și întrebărilor privind tratamentul antibiotic. Acesta susține că medicamentul administrat era eficient împotriva bacteriei potrivit testelor de laborator, însă rezultatul unui asemenea tratament nu poate fi garantat în cazul pacienților cu imunitatea profund afectată.

„A fost tratată cu un antibiotic la care bacteria era sensibilă. Antibioticul se găsește și acum în farmacia spitalului. Din păcate, nu toți pacienții imunosupresați răspund la antibioterapie, chiar dacă se face cu un antibiotic la care bacteria este sensibilă în laborator”, a precizat dr. Romeo Gabriel Mihăilă.

Referitor la decizia de a administra a patra cură de chimioterapie, contestată de soț, medicul afirmă că pacienta fusese informată despre riscurile tratamentului și că și-a exprimat acordul în scris.

„La ultima internare s-a decis efectuarea curei chimioterapice după ce pacientei i-au fost aduse la cunoștință, ca la fiecare internare, posibilele efecte adverse ale acesteia și după ce a semnat că este de acord cu tratamentul. Soțul acesteia a fost informat de-a lungul internărilor despre evoluția pacientei și despre riscurile polichimioterapiei, pe fondul pancitopeniei de lungă durată”, a transmis medicul.

Dr. Mihăilă insistă că pacienta a beneficiat de îngrijirile necesare, dar subliniază că evoluția unor boli hematologice grave poate fi nefavorabilă chiar și atunci când tratamentul este administrat corespunzător.

„Vă asigurăm că pacienta a fost bine îngrijită și tratată. Dar, tratamentul unei afecțiuni hematooncologice, mai ales la pacienții imunosupresați, nu duce totdeauna la rezultatele pe care ni le dorim cu toții, așa cum, de altfel, i s-a explicat și soțului pacientei, pe parcursul internărilor”, a declarat dr. Romeo Gabriel Mihăilă.

Soțul cere răspunsuri, medicul respinge acuzațiile

La aproape trei luni de la moartea Geaninei Maria Spînu, Vasile Spînu așteaptă rezultatele demersurilor inițiate în fața autorităților. Bărbatul consideră că documentele medicale și probele pe care le deține trebuie analizate pentru a se stabili dacă îngrijirile acordate soției sale au fost corespunzătoare.

De cealaltă parte, medicul curant susține că au fost respectate toate procedurile și că pacienta a primit tratamentul necesar, în condițiile unei afecțiuni hematologice grave.

Verificările autorităților competente urmează să stabilească dacă au existat eventuale abateri profesionale sau fapte de natură penală. Până în prezent, nu există informații despre o concluzie definitivă care să stabilească o culpă medicală.

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