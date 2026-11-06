ACS Asalt Sibiu merge cu 16 sportivi la a X-a ediție a Cupei Floreta, competiție de scrimă programată pe 7 și 8 noiembrie 2026, la Timișoara. Lotul e înscris la categoriile U9, U11, U13 și U17, iar clubul e condus de președintele și antrenorul Gerard Tuzhanyi.

Trei sibieni și în circuitul european U14

Lavinia Buciumanu, Matei Morar și Tudor Dobre dispută, în același weekend, și a doua etapă a Circuitului European de Floretă U14 (EFC). Pe planșele din Timișoara vor fi sportivi din zece țări: România, Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Serbia și Suedia.

Pentru cei trei, etapa europeană înseamnă puncte în clasamentul U14, măsură a nivelului față de adversarii din alte școli de scrimă și experiență acumulată pe circuitul continental.

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Foto: ACS Asalt Sibiu

Lotul de 16 care pleacă la Timișoara

Delegația ACS Asalt Sibiu e împărțită pe categorii de vârstă:

U9: Filip Cazacu și Alexandru Jeler;

U11: Tudor Deak, Vladimir Străjan, Achim Vrânceanu, Bogdan Fărcaș și Tudor Goraș;

U13: Miruna Blaga, Lavinia Buciumanu, Alexandru Habean, Matei Morar, Alexandru Simen și Filip Drăgan-Răduleț;

U17: Tudor Dobre, Filip Olteanu și Raul Floca.

A doua competiție internațională din toamnă

Cupa Floreta e a doua ieșire internațională a clubului în această toamnă, după Cupa Atlas Invictus de la Cluj-Napoca (19–20 septembrie 2026). E, totodată, a doua etapă din circuitul EFC U14 la care ACS Asalt Sibiu e prezent în sezonul actual.

Pentru întregul lot, startul de la Timișoara e o ocazie de a confirma progresul din ultimele luni și de a aduna experiență pe planșă, indiferent de categoria de vârstă.

Cum e susținută participarea

Participarea se face în cadrul proiectului „Pregătirea și participarea sportivilor ACS ASALT Sibiu la competiții naționale și internaționale aflate pe calendarul FRS (Federația Română de Scrimă) și EFC (Confederația Europeană de Scrimă)”, finanțat de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Sportivă 2026 a Municipiului Sibiu și de Consiliul Județean Sibiu prin Agenda Sportivă 2026 a Județului Sibiu. Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu.

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