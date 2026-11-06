Joi dimineață, am pornit prin magazinele din Sibiu să vedem cât ne costă să pregătim patul pentru iarnă. Am trecut pe la Pepco, Sinsay, ATAC, Primark, Mr DIY, HalfPrice și Nobilacasa, unde am căutat pilote, pături și lenjerii, de la cele mai ieftine până la variantele mai scumpe. Diferențele de preț ne-au atras atenția.

Nu ne am oprit doar la ce am găsit pe rafturi, am comparat apoi prețurile și cu ofertele online de la Dedeman, Altex si Action și mai mult, am discutat cu reprezentanții mai multor magazine de textile pentru casă ca să aflăm ce caută sibienii pentru această perioadă din an.

Cu aproximativ 205 lei îți poți pregăti patul dublu pentru iarnă, cu pilotă, lenjerie, cearșaf, pătură și chiar două perne. Dacă preferi o pilotă din lână și așternuturi din bumbac, suma ajunge la 600 de lei. Am comparat prețurile din magazinele din Sibiu cu ofertele de pe internet și am găsit diferențe mari: o pilotă poate costa sub 40 de lei sau poate depăși 4.000 de lei.

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La Atac pilotele costă de la 39 de lei, online se găsesc și la peste 4.000 de lei

Cea mai ieftină pilotă am găsit-o la ATAC, în Shopping City Sibiu. Costă 38,99 lei, redusă de la aproape 90 de lei. E fabricată în România, are 180×200 cm, iar promoția ține până pe 17 noiembrie. Tot la ATAC, o pilotă sintetică de 200×220 cm costă 89,99 lei și vine cu două perne. Pe site-ul Dedeman, o pilotă pentru sezonul rece e afișată la aproximativ 134 de lei.

La materialele naturale, prețurile cresc considerabil. O pilotă Somnialis din lână, de 200×220 cm, costă 409 lei pe site-ul Dedeman. Modelul Birta Warm, cu puf de gâscă, e afișat pe site-ul Salterra la 4.042 de lei. Diferențele țin de umplutură, dimensiuni și caracteristicile produsului, dar o pilotă mai scumpă sau mai groasă nu e neapărat cea mai potrivită pentru orice dormitor.

La Decolis, clienții care vor pilote din materiale naturale aleg mai ales lâna. „Avem din lână, din puf de gâscă. Cel mai bine merge lâna de oaie”, ne-a spus Alesia Dădălău, reprezentanta magazinului.

Alți cumpărători preferă materialele sintetice sau amestecurile de fibre. „Cel mai mult vindem lenjerii, protecții de saltele și protecții de perne, din bumbac amestecat cu poliester, hipoalergenice. Lâna și puful pot provoca alergii”, explică Adrian Dobrotă, de la Casa di Angeli.

Pături de 20 de lei la Primark și de 90 de lei la Nobilacasa

La pături, am găsit variante pentru aproape orice buget. La Pepco, o pătură de 150×200 cm costă 35 de lei, iar modelele cu aspect de blană sau sherpa ajung la 55 de lei. La Mr DIY, una din flanel, de aceeași dimensiune, costă 53,50 lei. Primark are pleduri decorative de la 20 de lei, iar la Nobilacasa o pătură din blană artificială, aflată la reducere, costă aproximativ 90 de lei.

Sherpa e un material sintetic, de regulă din poliester, care imită textura lânii de oaie. E moale și pufos, dar asta nu înseamnă că pătura ține suficient de cald. Contează grosimea și densitatea materialului. Iar o pătură de 150×200 cm e mai potrivită pentru o persoană sau ca pled în plus decât pentru a acoperi un pat dublu.

Pentru cine vrea și mai multă căldură, există păturile electrice. Nu am găsit astfel de produse în magazinele vizitate, dar online prețurile pornesc de la aproximativ 115 lei. Înainte să cumperi una, citește instrucțiunile de utilizare și verifică dacă are protecție la supraîncălzire.

La Decolis însă, în această perioadă, se caută mai mult alte produse. „Din produsele pe care le comercializăm noi, se cer perdele, draperii, sisteme de umbrire. Pături și pilote, mai puțin. Pe partea de amenajări, în ajun de noiembrie-decembrie, oamenii se concentrează să își schimbe perdelele, draperiile, covoarele, să își amenajeze casa. Iar păturile se cumpără mai mult ca produse de sezon, de decor”, explică Alesia Dădălău.

Lenjerii de la 50 de lei: la Dekoration ajung și la 700 de lei

Pe site-ul Pepco, o lenjerie din microfibră pentru o pilotă de 200×220 cm costă 50 de lei, iar una din bumbac costă 80 de lei. Amândouă au o husă de pilotă și două fețe de pernă, dar nu au cearșaf. Pe site-ul JYSK, lenjeriile din bumbac pornesc de la aproximativ 145 de lei și pot depăși 400 de lei.

Comercianții spun că materialele naturale sunt căutate. „Se cer materiale naturale, bumbac, in”, spune Alesia Dădălău.

Magazinul Dekoration lucrează cu producători europeni și vinde lenjerii din bumbac. „Noi n-avem pilote. Avem doar lenjerii de pat și cuverturi. Lucrăm numai cu producători europeni, din Franța și Spania. Avem doar bumbac. Sunt clienți care cer și poliester, dar producătorul nu admite așa ceva”, ne-a spus un vânzător.

Prețurile diferă în funcție de produs. „Acum găsiți lenjerii și la 90 de lei, 100 de lei, și la 700 de lei. Noi avem prețuri mai ridicate, pentru că bumbacul este organic. Clienții noștri caută ceva mai deosebit, pe calitate”, explică acesta.

O cheltuială pe care o poți uita ușor e cearșaful. Pentru o saltea de 160×200 cm, pe site-ul Action am găsit un model cu elastic, din bumbac amestecat cu poliester, la 29,95 lei. Pe Altex, unul din bumbac 100% costă 56,26 lei. Dacă lenjeria nu are cearșaf, prețul lui trebuie adăugat separat.

Există și seturi decorative mai scumpe. La HalfPrice, în Shopping City Sibiu, am găsit produse Jessica Simpson și Juicy Couture, cu pilotă decorativă și două fețe de pernă, la prețuri de aproape 500 de lei.

Am făcut calculele: de la 205 la 600 de lei pentru un pat dublu pregătit de iarnă

Am calculat trei variante de buget, cu o pilotă și o husă de 200×220 cm, un cearșaf pentru saltea de 160×200 cm și o pătură suplimentară de 150×200 cm. Am combinat ofertele din magazinele fizice cu cele de pe internet, fără eventualele taxe de livrare.

Produs Economic Mediu Cu pilotă din lână Pilotă 200×220 cm ATAC, magazin – 89,99 lei (cu 2 perne) Dedeman, online – 133,90 lei Dedeman, online – 409 lei Lenjerie 200×220 cm Pepco, online – 50 lei Pepco, online – 80 lei Pepco, online – 80 lei Cearșaf 160×200 cm Action, online – 29,95 lei Altex, online – 56,26 lei Altex, online – 56,26 lei Pătură 150×200 cm Pepco, magazin – 35 lei Mr DIY, magazin – 53,50 lei Pepco, magazin – 55 lei TOTAL 204,94 lei 323,66 lei 600,26 lei

Varianta economică, de aproximativ 205 lei, cuprinde o pilotă sintetică, două perne, o lenjerie din microfibră cu husă și două fețe de pernă, un cearșaf și o pătură. E singura dintre cele trei variante în care primești și perne.

Cu aproximativ 324 de lei, poți cumpăra o pilotă pentru sezonul rece, lenjerie din bumbac, cearșaf din bumbac 100% și o pătură din flanel. Cu aproximativ 600 de lei, pilota obișnuită e înlocuită cu una din lână naturală. În ambele variante, pernele trebuie cumpărate separat, dacă nu le ai deja.

Între cea mai ieftină și cea mai scumpă combinație e o diferență de aproape 400 de lei. Comercianții spun însă că sibienii nu aleg întotdeauna doar după preț. „Cred că mai mult pe calitate”, spune Alesia Dădălău, de la Decolis.

Adrian Dobrotă, de la Casa di Angeli, crede că majoritatea caută un echilibru: „Cei mai mulți caută varianta cu cel mai bun raport calitate-preț. Să fie calitate bună și prețul cât mai mic”.

Așadar, poți pregăti un pat dublu pentru iarnă și cu aproximativ 205 lei, dacă alegi produsele cele mai ieftine. Uită-te însă la dimensiuni și la ce conține fiecare pachet, pentru că o lenjerie ieftină poate ajunge să coste mai mult dacă trebuie să cumperi separat cearșaful și pernele. Și cum sărbătorile sunt aproape, o pătură pufoasă sau o lenjerie nouă pot fi și o idee de cadou pentru cei dragi.

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