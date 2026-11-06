Pe scurt: De la investigația despre Tesla la viața păstorilor și poveștile copiilor refugiați, selecția Astra Film Chișinău aduce trei zile de documentare pentru toate vârstele. Locurile pot fi rezervate online, fără taxe.

Astra Film Festival revine la Chișinău între 11 și 13 noiembrie 2026, pentru a cincea ediție, cu trei zile de proiecții la Cinema Odeon.

Selecția cuprinde filme pentru copii și adolescenți, prin Astra Film Junior, dar și documentare pentru publicul adult despre inteligența artificială, comunități, păstorit și relația oamenilor cu natura, potrivit programului anunțat de Astra Film.

Evenimentul este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, din cadrul Guvernului României. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar organizatorii recomandă rezervarea în avans.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Biletele rezervate sunt păstrate în contul personal, fără costuri sau taxe suplimentare. Rezervările se fac pe pagina de bilete a festivalului.

Programul de seară aduce filme premiate la Sibiu și două documentare de Dumitru Budrala

Deschiderea oficială are loc pe 11 noiembrie, de la ora 18:00. De la 18:30 este programat „Elon Musk dezvăluit”, în regia lui Andreas Pichler, o producție din Germania din 2025, cu durata de 90 de minute. Proiecția este urmată de o discuție despre inteligența artificială.

Documentarul investighează viziunea din spatele Tesla și promisiunea automobilului autonom, punând în balanță ambiția tehnologică, inovația și costurile umane ale erorilor. Prin investigații jurnalistice și mărturii din interiorul companiei, inclusiv povestea unei foste inginerițe românce de la Tesla, filmul examinează cultura internă și deciziile luate în numele progresului.

Pe 12 noiembrie, programul este dedicat unor filme premiate la Astra Film Festival 2026 de la Sibiu. Cele trei documentare urmăresc povești despre comunitate, memorie, apărarea unui mod de viață, încredere în sine și libertate de exprimare.

„Muntele”, realizat de Biljana Tutorov și Petar Glomazić, este o coproducție Serbia, Franța, Muntenegru și Slovenia din 2026, de 105 minute, care a câștigat Premiul pentru cel mai bun documentar în Competiția Europa Centrală și de Est. În munții Muntenegrului, Gara și fiica ei, Nada, trăiesc în strânsă legătură cu stâna și ritmul naturii. Când planurile de militarizare a regiunii le amenință gospodăria și modul de viață, Gara devine o voce a comunității și își apără public pământul.

„În fiecare zi trece același tren și nu oprește niciodată”, în regia lui Vlad Petri, a fost desemnat cel mai bun documentar de juriul Competiției România. Producția românească din 2026, de 65 de minute, urmărește ritualurile care însoțesc moartea unui membru al unei comunități dintr-un sat izolat din Bistrița-Năsăud. Groparii, frizeria în care se spun povești și confesiuni, cântecele funerare, glumele și momentele de intimitate alcătuiesc portretul unei lumi în care tristețea, umorul și solidaritatea coexistă.

„Spartane fără inhibiții”, de Maud Mascre, producție Germania și Noua Caledonie din 2026, cu durata de 78 de minute, a primit Premiul pentru cel mai bun documentar al secțiunii DocSchool. În Noua Caledonie, o coregrafă inițiază în arta burlescului femei de vârste și din medii diferite, pregătindu-le pentru spectacolul aniversar al școlii sale de dans. Participantele își înfruntă nesiguranțele și învață să-și accepte propriul corp.

Pe 13 noiembrie sunt prezentate două filme de Dumitru Budrala despre păstorit și transhumanță. Selecția este legată de Anul Internațional al Pășunilor și Păstorilor 2026, declarat de Organizația Națiunilor Unite, și urmărește atât practicile și cunoștințele transmise între generații, cât și dificultățile vieții familiilor de păstori.

„La drum”, documentar românesc din 1997, de 43 de minute, urmărește ciobanii din Carpați care străbat anual sute de kilometri în căutarea pășunilor. Filmul pornește de la povestea unei familii care trebuie să ducă mai departe o turmă după moartea violentă a stăpânului ei și surprinde drumurile lungi, nopțile sub cerul liber și pericolele întâlnite în transhumanță.

„Calea Laptelui”, producție românească din 2026, de 120 de minute, este prezentată în varianta finală. Un tată și un fiu străbat dealurile cu mii de oi, dorm sub cerul liber și înfruntă frigul, în timp ce mama îngrijește vitele și ține gospodăria la munte. Documentarul urmărește o familie pentru care păstoritul înseamnă moștenire, supraviețuire și, uneori, despărțire, surprinzând asprimea muncii, umorul, bucuria întâlnirilor și cunoașterea transmisă de secole.

Astra Film Junior propune proiecții și discuții pentru trei grupe de vârstă

Astra Film Junior, programul de educație prin film documentar dedicat elevilor, aduce la Chișinău scurtmetraje și lungmetraje pentru clasele primare, gimnaziu și liceu. Selecția urmărește experiențele altor copii și teme precum curajul, creativitatea, prietenia, diferența și responsabilitatea. Fiecare set de proiecții este urmat de discuții cu tinerii spectatori, care pot fi continuate în clase.

Pentru categoria AFF Junior 6+, organizatorii au pregătit patru pachete. „Lumi imaginare” (Imaginary Worlds) reunește „Îmbrățișează-mă, Sue” (Japonia, 2025) și „Ryuji vă spune o poveste” (Japonia, 2023). Su-chan, o fetiță care a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale, confecționează animăluțe de pluș pentru alți copii din spital. Ryuji păstrează vie arta tradițională japoneză a povestirii rakugo, folosind doar un evantai, o bucată de material și imaginație.

Pachetul „Meserii fără manual” (No Rulebook) include „Game over” (Portugalia, 2023), în care Simão creează o bandă desenată pentru a-și încuraja colegii să descopere lumea de dincolo de ecrane. Al doilea film, „La masa Basmei” (Italia, 2025), urmărește o fetiță de 11 ani, pasionată de gătit, care pregătește o masă pentru vecinii ei și descoperă câtă organizare, imaginație și capacitate de a găsi soluții presupune această inițiativă.

„Visuri mari” (Big Dreams) cuprinde „Visul Stellei” (Italia, 2025) și „Mixi & Kiki” (Serbia, 2025). Stella își dorește să lucreze într-un refugiu de munte și pornește să afle ce presupune viața acolo. Mixi visează să adopte un câine și descoperă, pas cu pas, grija și responsabilitatea pe care le implică această dorință.

În pachetul „Fără limite” (Without Limits), Vítek, protagonistul din „Întunericul, prin atingere” (Republica Cehă, 2025), arată cum absența unui simț poate deschide alte căi de percepție. Benet, din „Golul lui Benet” (Germania, 2024), iubește fotbalul și vrea să înscrie primul său gol, deși statura mică îl pune în fața unor obstacole pe care colegii săi nu le întâmpină.

Pentru AFF Junior 11+, selecția include pachetul „Pregătiți pentru orice” (Ready for Anything), cu filmele „Pe val cu Debora”, de Vladimir Balko (Slovacia, 2024), și „Anna este pompier”, de Ales Zemlja (Slovenia, 2024). Debora se antrenează să coboare cu caiacul pe un râu de munte și descoperă că forța nu este suficientă atunci când apar teama și panica. Anna se pregătește alături de colegele mai mari pentru o competiție care le testează viteza, forța și lucrul în echipă. Ambele povești vorbesc despre exercițiu, răbdare, perseverență și încredere în propriile forțe.

Tot elevilor de gimnaziu le este propus „Eroii galaxiei”, de Mirjam Marks (Olanda, 2026, 40 de minute). Documentarul urmărește copii refugiați care locuiesc temporar pe o navă transformată în centru pentru refugiați. În așteptarea unei case permanente în Olanda, își fac prieteni, joacă fotbal pe puntea-parcare a vasului, învață să înoate și visează la un viitor sigur, păstrând legătura cu trecutul și poveștile care i-au format.

Categoria AFF Junior 15+ cuprinde două lungmetraje prezentate la ediția festivalului pentru tineri desfășurată la Sibiu la finalul lunii octombrie 2026. Deși propuse liceenilor, cele două filme sunt recomandate tuturor categoriilor de vârstă.

„Suntem puternice!” (Germania, 2026) urmărește șase adolescente din diferite colțuri ale lumii, alegerile lor și încercarea de a-și găsi propria voce. Poveștile pornesc de la întrebarea cât de mult pot decide pentru propria viață: unele se confruntă cu presiunea de a arăta „perfect”, iar altele cu tradiții care le pot schimba definitiv viața.

„Delta sălbatică” (România, 2026) explorează Delta Dunării, una dintre cele mai importante zone umede ale Europei. Povestea locului este spusă prin vocea apei, elementul care face posibil acest univers.

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România. Ediția de la Chișinău este inițiată și finanțată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova – Guvernul României și organizată de Fundația Astra Film și CNM Astra. Partenerii media sunt TVR Moldova, Radio Chișinău, Star TV, Realitatea, One TV și Vocea Basarabiei.

Galerie Foto

Comentarii