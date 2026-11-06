Pe scurt: Avionul are șapte locuri pentru pasageri, iar orele pot fi folosite în șase luni. Oferta acoperă doar zboruri internaționale și lasă în afara prețului mai multe costuri, de la taxele aeroportuare la cazarea echipajului.

eMAG a inclus în oferta de Black Friday 2026 un pachet de 25 de ore de zbor cu un avion privat Beechjet 400A, cu o valoare totală de 167.999 de euro.

Pe platformă se achită un avans de 50.000 de lei pentru rezervarea orelor, potrivit Libertatea.

Oferta este pentru închirierea aeronavei, nu pentru cumpărarea acesteia, și se adresează celor care vor să folosească avionul pentru călătorii de afaceri sau vacanțe. Beechjet 400A este un avion business din categoria ușoară, cu o capacitate de șapte pasageri și o autonomie operațională de aproximativ 2.800 de kilometri.

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Această autonomie permite legături directe între București și majoritatea marilor capitale din Europa continentală, precum și către destinații din bazinul mediteranean sau Orientul Apropiat, fără escale tehnice pentru realimentare.

Cele 25 de ore sunt valabile șase luni, doar pentru zboruri internaționale

După confirmarea tranzacției, clientul are la dispoziție șase luni pentru folosirea orelor de zbor. Traseele urmează să fie stabilite în funcție de disponibilitatea aeroportuară și de sloturile de zbor alocate de autoritățile aeronautice.

Potrivit condițiilor anunțate, pachetul include 25 de ore cu pasageri la bord, exclusiv pentru zboruri non-domestice, în afara României. Timpul este calculat de la decolare, momentul „wheels up”, până la aterizare, „wheels down”.

Zborurile de repoziționare nu se facturează și nici nu se scad din cele 25 de ore cumpărate. Cateringul standard, constând în gustări, este inclus în funcție de tipul aeronavei.

În general, pachetele de aviație privată pot presupune acces prin terminale dedicate aviației generale, de tip VIP sau General Aviation Terminal, proceduri simplificate de securitate, formalități vamale reduse la câteva minute și catering personalizat. Aceste servicii generale nu trebuie însă confundate cu lista de servicii incluse explicit în oferta de pe platformă.

Taxele aeroportuare și mai multe servicii se plătesc separat

Prețul de 167.999 de euro nu include taxele aeroportuare și de handling, parcarea aeronavei, cateringul VIP sau suprataxele aeroportuare, inclusiv cele sezoniere, acolo unde se aplică.

În afara prețului rămân și taxele de lux impuse de anumite state, degivrarea aeronavei, precum și taxele ori autorizațiile speciale de survol și aterizare în afara sistemului Eurocontrol.

Cheltuielile echipajului — cazare, diurne, transport local și taxele aferente — nu sunt incluse atunci când beneficiarul solicită o staționare de peste 24 de ore sau când staționarea este cauzată de acesta. Serviciile rezervate prin concierge, precum hotelul, restaurantul ori transferurile la destinație, se achită separat.

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