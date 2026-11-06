Pe scurt: Zborul Tarom a aterizat la Otopeni la ora 12:19, în contextul unui val de amenințări la adresa avioanelor din Europa. Alte trei aeronave au fost vizate la București cu o zi înainte.

Un avion Tarom cu 102 pasageri la bord, care zbura de la Praga către București, a fost ținta unei amenințări cu bombă vineri, 6 noiembrie 2026.

Aeronava a aterizat în siguranță pe Aeroportul Otopeni, iar alerta s-a dovedit falsă, au confirmat oficialii aeroportului, potrivit HotNews.ro, care citează informația semnalată de BoardingPass.

Este vorba despre zborul TAROM RO226 Praga–București. Avionul a aterizat la ora 12:19, după care „au început procedurile standard de verificare pentru astfel de cazuri”, au precizat oficiali ai Aeroportului București.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Înainte de aterizare, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunțase aplicarea măsurilor prevăzute pentru asemenea situații, împreună cu instituțiile statului.

„Referitor la zborul ROT226 Tarom Praga – București, care urmează să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă: 102 de pasageri la bord. La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului”, a transmis CNAB.

După încheierea procedurilor specifice, compania a anunțat că amenințarea cu bombă a fost falsă. Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme și conform planului de zbor

Alte trei avioane au fost vizate de amenințări la Otopeni

Incidentul se înscrie într-un val de amenințări cu bombă care au vizat zeci de zboruri din Europa în zilele premergătoare datei de 6 noiembrie 2026, inclusiv curse din România. Niciuna dintre aceste alerte nu s-a confirmat.

Joi, 5 noiembrie 2026, trei avioane de pe Aeroportul Otopeni au fost vizate de astfel de amenințări: o aeronavă Wizz Air venită de la Milano, o cursă Air Serbia de la Belgrad și un avion al companiei olandeze KLM. Acesta din urmă se afla la sol și făcuse escală la București în drum spre Tel Aviv.

Vineri, 6 noiembrie 2026, un zbor Wizz Air de la Praga la Roma a fost deviat către Veneția, unde a aterizat în siguranță. Autoritățile italiene de control al traficului aerian primiseră telefonic un mesaj de alertă privind o bombă.

Comentarii