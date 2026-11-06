Pe scurt:
Polițiștii l-au identificat în Ocna Sibiului chiar în ziua în care Judecătoria Sibiu a emis mandatul de executare a pedepsei.
Un bărbat de 26 de ani din Ocna Sibiului, condamnat la închisoare cu executare, a fost identificat de polițiști joi, 5 noiembrie 2026, potrivit IPJ Sibiu.
Pe numele său, Judecătoria Sibiu emisese un mandat de executare a pedepsei închisorii în aceeași zi, joi, 5 noiembrie 2026. Porniți în căutarea lui, polițiștii l-au găsit chiar în localitate de domiciuliu, în Ocna Sibiului.
Pedeapsa pe care bărbatul o are de executat este de patru ani de închisoare.
Condamnarea a fost pronunțată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.
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