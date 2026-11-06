Pe scurt:
Judecătoria Avrig a emis mandatul de executare a pedepsei pe 5 noiembrie. Polițiștii l-au identificat pe bărbat în aceeași zi, în localitatea de domiciliu.
Un bărbat de 27 de ani, domiciliat în Sărata, a fost identificat de polițiști joi, 5 noiembrie 2026, în baza unui mandat de executare a pedepsei închisorii, potrivit IPJ Sibiu.
Mandatul pe numele bărbatului fusese emis de Judecătoria Avrig în aceeași zi, joi, 5 noiembrie 2026. Identificarea sa a fost făcută rapid de polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos, bărbatulul fiind găsit în satul Sărata.
Acesta a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu executare pentru conducerea unui vehicul fără permis.
Polițiștii l-au încarcerat în Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.
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