Pe scurt: Zidurile de cărămidă și tunelurile Bastionului Soldisch vor fi păstrate în proiectul viitorului Centru ASTRA pentru Educație. Studiile au identificat și intervenții neconforme făcute în a doua jumătate a secolului XX.

Bastionul Soldisch din Sibiu urmează să fie transformat în Centrul ASTRA pentru Educație, iar etapa finanțată vizează pregătirea documentațiilor necesare autorizării și execuției lucrărilor. Potrivit Muzeului ASTRA, instituția a semnat în octombrie 2026 contractul de finanțare nerambursabilă nr. 16/2026 cu Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Proiectul „Revitalizarea Bastionului Soldisch și a spațiilor aferente – Realizarea Centrului ASTRA pentru Educație” este finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), în cadrul Subprogramului Proiectare – „Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice”.

Obiectul finanțării este monumentul istoric „Fortificații târzii: Bastionul Haller, Bastionul Soldisch, rondelă – fragmente, curtine”, parte din Ansamblul fortificațiilor orașului medieval Sibiu, cu codul LMI SB-II-m-A-12010.05.

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Finanțarea acoperă documentațiile pentru autorizare și execuție

Etapa continuă demersul început în 2024, când, prin contractul nr. 22/2024, finanțat tot prin TMI, a fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.). Noile faze vor asigura documentația tehnică pentru restaurarea bastionului: Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Proiectul tehnic de execuție (P.T.) și Detaliile de execuție (D.E.).

Valoarea totală a proiectului este de 477.950 de lei. Din această sumă, 250.000 de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Institutul Național al Patrimoniului prin TMI, iar 227.950 de lei sunt asigurați drept cofinanțare de Consiliul Județean Sibiu, prin Muzeul ASTRA. Perioada de derulare este octombrie 2026 – noiembrie 2027.

Bastionul va găzdui programe de educație non-formală

Ridicat între 1622 și 1627 pentru apărarea orașului de sus, Bastionul Soldisch este, cronologic, ultimul dintre bastioanele Sibiului. Prin schimbarea funcțiunii, spațiul urmează să fie redat comunității și integrat în rețeaua școlară din municipiu. Viitorul centru va oferi acces la programe de educație non-formală și va intra în oferta cultural-turistică locală.

Bastionul păstrează în mare parte materialul istoric original: zidăria de cărămidă, configurația bastionară și galeriile sau tunelurile de fugă. În etapa D.A.L.I., expertizele tehnice și studiile istorico-arhitecturale au localizat și analizat intervențiile neconforme realizate în a doua jumătate a secolului XX. Acestea includ injectări cu mortare de ciment, completări improprii de zidărie și goluri practicate neprofesionist.

Lucrările de restaurare sunt prevăzute să respecte standardele internaționale, prin intervenții minime, reversibilitatea acestora și diferențierea vizibilă a completărilor noi față de structura istorică.

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