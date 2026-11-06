Pe scurt: Diriginții au fost instruiți să identifice comportamente de risc, iar elevii claselor a VII-a și a VIII-a au participat la sesiuni interactive cu polițiștii.

Elevii și cadrele didactice de la CSEI „Elena Delia Stoicescu” Sibiu au participat vineri, 6 noiembrie 2026, la o serie de activități preventive organizate în parteneriat cu Biroul de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, potrivit unei postări publicate de Poliția Sibiu.

Ca urmare a conflictului din curtea CSEI „Elena Delia Stoicescu” din Sibiu, polițiștii de la Siguranță Școlară au mers față în față cu elevii și profesorii pentru a discuta despre prevenție, obiecte periculoase și consecințele unor astfel de fapte.

Reamintim faptul că la data de 3 noiembrie, trei adolescenți s-au îmbrâncit în curtea unității de învățământ, iar asupra unuia dintre ei ar fi fost găsit un cuțit.

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Astfel, un adolescent în vârstă de 15 ani din Cisnădie a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru amenințare și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, într-un dosar care vizează și lovirea sau alte violențe. Acesta avea asupra lui un cuțit.

Conflictul a fost oprit de cadrele didactice, iar cei doi adolescenți au plecat din curtea școlii, fiind identificați ulterior de polițiști. La câteva zile distanță, tema obiectelor periculoase a ajuns direct în discuția dintre oamenii legii și elevii aceleiași unități de învățământ.

Diriginții au fost instruiți să identifice riscurile de radicalizare

Activitatea destinată profesorilor a avut ca temă „Instruirea cadrelor didactice pentru dobândirea competențelor de identificare a comportamentelor de risc ale elevilor în ceea ce privește radicalizarea și extremismul violent”. Au participat diriginții claselor a V-a A, a V-a B, a VI-a A, a VI-a B, a VIII-a A și a VIII-a B.

Instruirea a vizat identificarea comportamentelor de risc ale elevilor, în cadrul parteneriatului dintre unitatea de învățământ și polițiștii Biroului de Siguranță Școlară.

Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre activități pentru elevii din Sibiu, de la amprente la câini de urmă, organizate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară împreună cu colegi de la structurile rutiere, de ordine publică și de criminalistică.

Elevii au discutat despre obiecte periculoase și răspunderea penală

Pentru clasele a VII-a A, a VII-a B, a VIII-a A și a VIII-a B au fost organizate sesiuni interactive cu tema „Prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase”.

Elevii acelorași patru clase au participat și la sesiuni dedicate „Conștientizării riscului privind radicalizarea și extremismul”.

O altă activitate a abordat legislația privitoare la răspunderea penală a minorilor. La această sesiune au participat elevii claselor a VII-a A și a VII-a B.

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