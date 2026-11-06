Pe scurt: Separația de bunuri nu înseamnă că soții sunt scutiți de orice obligație comună. Cheltuielile obișnuite ale căsătoriei și cele pentru copii au reguli distincte, iar convenția matrimonială nu poate schimba moștenirea legală.

Contractul prenupțial în România, denumit juridic convenție matrimonială, este actul prin care viitorii soți sau cei deja căsătoriți stabilesc regimul juridic al bunurilor lor.

Documentul permite alegerea unor reguli diferite de cele aplicate automat prin lege și poate fi util persoanelor care dețin proprietăți, au afaceri sau vor să stabilească de la început cum vor administra bunurile dobândite în timpul căsătoriei, potrivit Știrile ProTV.

Convenția nu este obligatorie. Dacă soții nu aleg un alt regim matrimonial, se aplică automat comunitatea legală: bunurile dobândite în timpul căsătoriei sunt, în principiu, comune, cu excepțiile prevăzute de Codul civil.

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Regimul matrimonial cuprinde regulile privind bunurile și datoriile fiecăruia dintre soți. Articolul 329 din Codul civil prevede că alegerea unui alt regim decât comunitatea legală se poate face numai prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Soții pot alege între trei regimuri matrimoniale

Codul civil prevede trei variante: comunitatea legală, separația de bunuri și comunitatea convențională. În comunitatea legală, bunurile dobândite de oricare dintre soți în timpul căsătoriei sunt comune din momentul dobândirii. Aceeași regulă se aplică veniturilor din muncă și celor asimilate acestora, dacă dreptul de a le încasa devine scadent în timpul comunității.

Nu toate bunurile intră însă în patrimoniul comun. Cele primite prin moștenire, legat sau donație sunt bunuri proprii, dacă persoana care le-a transmis nu a prevăzut expres că vor fi comune.

Tot proprii sunt bunurile de uz personal, cele destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu fac parte dintr-un fond de comerț comun, precum și despăgubirile pentru prejudiciile aduse unuia dintre ei.

În regimul de separație de bunuri, fiecare soț este proprietar exclusiv al bunurilor dobândite înainte de căsătorie și al celor pe care le dobândește ulterior în nume propriu, potrivit articolului 360 din Codul civil. La încheierea convenției, notarul întocmește un inventar al bunurilor mobile proprii.

În principiu, niciunul dintre soți nu răspunde pentru obligațiile născute din actele celuilalt. Există însă o excepție importantă: ambii răspund solidar pentru obligațiile asumate de oricare dintre ei pentru cheltuielile obișnuite ale căsătoriei și pentru creșterea și educarea copiilor.

În comunitatea convențională, soții stabilesc prin convenție ce bunuri și datorii intră în comunitate și care rămân în afara ei. Legea permite includerea totală sau parțială a bunurilor dobândite ori a datoriilor proprii născute înainte sau după căsătorie, cu excepția bunurilor de uz personal și a celor destinate exercitării profesiei.

Soții pot și să restrângă comunitatea la anumite bunuri sau datorii, să prevadă că anumite acte de administrare necesită acordul amândurora, să introducă o clauză de preciput și să stabilească modalitățile de lichidare a comunității.

Libertatea de a stabili aceste reguli are limite. Convenția nu poate deroga de la dispozițiile regimului ales decât în cazurile permise de lege și nu poate aduce atingere egalității dintre soți, autorității părintești sau moștenirii legale.

Dacă actul este declarat nul sau anulat, între soți se aplică regimul comunității legale, fără afectarea drepturilor dobândite de terții de bună-credință, potrivit legii.

Convenția se semnează la notar și poate fi modificată după primul an de căsătorie

Convenția matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie, dar produce efecte numai de la data căsătoriei. Viitorii soți menționează regimul ales în declarația de căsătorie, iar ofițerul de stare civilă face mențiunea corespunzătoare pe actul de căsătorie. Acesta transmite și o copie a convenției către registrul notarial și notarul care a autentificat-o, potrivit legii.

Dacă este încheiată în timpul căsătoriei, convenția produce efecte de la data stabilită de soți sau, dacă nu există o astfel de prevedere, de la data încheierii actului, conform articolului 330 din Codul civil. Regimul matrimonial existent poate fi înlocuit după cel puțin un an de la încheierea căsătoriei.

Documentul se încheie la un notar public, iar costul nu este fix. Ordinul ministrului justiției nr. 177/C/2024, care stabilește onorariile minime ale notarilor, prevede că onorariile pentru alegerea regimului matrimonial prin convenție, modificarea lui și actul de lichidare la schimbarea regimului se stabilesc liber între notar și solicitant. Prețul diferă de la un birou notarial la altul și trebuie cerut direct notarului.

După cel puțin un an de căsătorie, soții pot înlocui regimul existent cu altul sau îl pot modifica ori de câte ori doresc, cu respectarea condițiilor legale pentru încheierea unei convenții matrimoniale.

Schimbarea regimului matrimonial poate fi dispusă și de instanță. Potrivit articolului 370 din Codul civil, atunci când soții se află sub regimul comunității legale sau convenționale, instanța poate pronunța separația de bunuri la cererea unuia dintre ei, dacă celălalt încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei.

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