Consiliul Județean Sibiu se reunește vineri, 6 noiembrie 2026, de la ora 11:00, într-o ședință extraordinară organizată online, pe platforma Teams. Pe ordinea de zi sunt două proiecte: modificarea posturilor de la Spitalul Județean și o investiție de peste două milioane de lei în baterii pentru stocarea energiei produse de panouri fotovoltaice.

Șase posturi în plus la Neurologie

Primul proiect propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Secția Clinică Neurologie ar urma să primească patru posturi de asistent medical și două de infirmieră.

Raportul de specialitate motivează suplimentarea prin creșterea numărului de pacienți și a volumului de activitate, care suprasolicită personalul existent.

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Sunt propuse și transformări ale unor posturi vacante. Acestea vizează, între altele, posturi de medici rezidenți la Urologie, Chirurgie Toracică și Esofagiană și UPU–SMURD, patru posturi de fiziokinetoterapeut la Recuperare, precum și un post de farmacist și unul de șofer.

Potrivit documentației, modificările se încadrează în fondul de salarii din bugetul curent al spitalului, fără costuri bugetare suplimentare. Proiectul privește structura posturilor, nu anunță ocuparea lor.

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Baterii de peste două milioane de lei pentru zece clădiri

Al doilea proiect vizează instalarea unor sisteme de stocare a energiei electrice la zece clădiri aflate în proprietatea județului. Bateriile ar permite păstrarea surplusului produs de sistemele fotovoltaice și folosirea lui ulterior, pentru consumul clădirilor.

Valoarea propusă a investiției este de 2.068.418,82 lei, cu TVA. Contribuția proprie a județului ar fi de 587.790,06 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile. Capacitatea nominală totală de stocare prevăzută este de 1.200,42 kWh.

Documentele enumeră amplasamentele Agârbiciu, Agnita, Biertan, Cisnădie, Centrul Turnu Roșu, Gulliver, Dumbrăveni, CSEI Turnu Roșu, Speranța și UAMS Săliște.

Consilierilor li se cere aprobarea proiectului, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru depunerea cererii de finanțare prin Fondul pentru modernizare. Finanțarea nu este prezentată ca fiind deja obținută.

Ordinea de zi și documentele proiectelor sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean Sibiu.

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