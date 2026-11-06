Bărbat de 48 de ani, prins fără permis pe un ATV neînmatriculat pe o stradă din Rășinari. Un bărbat de 48 de ani din Răș
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Pe scurt:

Controlul de pe strada Brazilor s-a încheiat cu un dosar penal pentru două infracțiuni rutiere. La ghidonul ATV-ului se afla un localnic.

Un bărbat de 48 de ani din Rășinari a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un ATV pe strada Brazilor din localitate, potrivit IPJ Sibiu.

Controlul a avut loc joi, 5 noiembrie 2026, în jurul orei 20:40, atunci când polițiștii Postului de Poliție Rășinari au efectuat oprirea și au verificat dreptul bărbatului de a conduce.

În urma verificărilor, aceștia au constatat că localnicul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Totodată, polițiștii au stabilit că acesta circula cu un ATV neînmatriculat.

Polițiștii din Rășinari au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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