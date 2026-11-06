Pe scurt: Controlul de pe strada Brazilor s-a încheiat cu un dosar penal pentru două infracțiuni rutiere. La ghidonul ATV-ului se afla un localnic.

Un bărbat de 48 de ani din Rășinari a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un ATV pe strada Brazilor din localitate, potrivit IPJ Sibiu.

Controlul a avut loc joi, 5 noiembrie 2026, în jurul orei 20:40, atunci când polițiștii Postului de Poliție Rășinari au efectuat oprirea și au verificat dreptul bărbatului de a conduce.

În urma verificărilor, aceștia au constatat că localnicul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Totodată, polițiștii au stabilit că acesta circula cu un ATV neînmatriculat.

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Polițiștii din Rășinari au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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