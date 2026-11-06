Pe scurt: Pentru persoanele cu prediabet și exces ponderal, chiar și o scădere de 5–7% din greutate poate conta. Recomandările includ un model practic de organizare a meselor și un program de mișcare adaptat fiecăruia.

Schimbările susținute ale stilului de viață pot întârzia sau preveni diabetul zaharat de tip 2 și pot reduce riscul cardiovascular, în special la persoanele cu prediabet sau exces ponderal.

Recomandările sunt prezentate de dr. Nicoleta Căluțiu, medic primar în Compartimentul Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, într-un dialog publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Sănătatea metabolică nu înseamnă doar menținerea glicemiei în limite normale. Ea include controlul greutății, al tensiunii arteriale și al colesterolului, precum și protejarea inimii, vaselor de sânge, ficatului și rinichilor. Această perspectivă este denumită sănătate cardiometabolică.

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Alimentația, activitatea fizică, greutatea corporală, somnul și răspunsul la stres se influențează reciproc. Împreună, pot modifica sensibilitatea la insulină, adică modul în care organismul răspunde la hormonul care ajută glucoza să pătrundă în celule.

Medicul precizează însă că un stil de viață sănătos nu poate preveni toate cazurile de diabet zaharat. Riscul depinde și de vârstă, ereditate, anumite boli și tratamente.

Stresul poate crește glicemia, iar mișcarea regulată ajută la controlul ei

Stresul acut sau prelungit poate crește glicemia și poate face mai dificilă respectarea recomandărilor privind alimentația, mișcarea, somnul și tratamentul. În situații de stres, organismul eliberează hormoni precum cortizolul și adrenalina, care stimulează ficatul să elibereze glucoză în sânge pentru a furniza rapid energie. La persoanele cu rezistență la insulină sau diabet zaharat, organismul poate compensa mai greu această creștere.

Stresul cronic se poate asocia cu somn insuficient, alimentație dezorganizată, sedentarism, consum crescut de alcool sau omiterea tratamentului. Efectele diferă de la o persoană la alta, iar nu orice creștere a glicemiei poate fi pusă pe seama stresului.

Asociația Americană de Diabet (ADA) recomandă evaluarea periodică a stării emoționale, a stresului legat de diabet și a factorilor psihosociali care afectează îngrijirea. Pot fi utile tehnicile de relaxare, activitatea fizică, un program regulat de somn, sprijinul social și intervențiile psihologice structurate. Nu există însă o tehnică universală, potrivită tuturor.

Gestionarea stresului poate contribui la un control glicemic mai bun, dar nu înlocuiește tratamentul diabetului.

Activitatea fizică îmbunătățește sensibilitatea la insulină, ajută mușchii să utilizeze glucoza și contribuie la controlul greutății, tensiunii arteriale și profilului lipidic. În timpul mișcării, mușchii consumă mai multă glucoză, iar după efort sensibilitatea la insulină poate rămâne crescută pentru o anumită perioadă. Practicată regulat, mișcarea susține sănătatea cardiovasculară, capacitatea funcțională și starea generală de bine.

Pentru majoritatea adulților sunt recomandate cel puțin 150 de minute de activitate aerobă pe săptămână, de intensitate moderată. Acestea trebuie repartizate în minimum trei zile, fără a depăși două zile consecutive de inactivitate. Mersul alert, ciclismul și înotul se numără printre exemplele oferite.

Exercițiile de forță sunt recomandate de două sau trei ori pe săptămână, în zile neconsecutive. De asemenea, perioadele lungi petrecute așezat trebuie întrerupte prin ridicare și mișcare ușoară.

Programul se adaptează vârstei, condiției fizice, bolilor asociate și riscului de hipoglicemie. Recomandarea medicului este alegerea unei activități care poate fi practicată constant: beneficiile vin din regularitate, nu din eforturi intense ocazionale.

Alimentația echilibrată și slăbirea progresivă pot reduce riscul de diabet

O alimentație echilibrată trebuie să asigure nutrienții necesari și să limiteze excesul de calorii, zaharurile adăugate, grăsimile saturate, sodiul și produsele intens procesate. Atât calitatea, cât și cantitatea alimentelor influențează greutatea, glicemia, tensiunea arterială și colesterolul.

Carbohidrații nu trebuie eliminați, ci sunt preferate sursele bogate în fibre: legume, leguminoase, fructe întregi și cereale integrale. Sunt recomandate și proteine variate, alături de grăsimi predominant nesaturate, provenite din pește, nuci, semințe și uleiuri vegetale.

Un instrument practic pentru organizarea unei mese principale este modelul farfuriei ADA. O farfurie obișnuită poate fi împărțită astfel:

Jumătate din farfurie: legume fără amidon, precum salată, roșii, castraveți, ridichi, ardei, broccoli, conopidă, varză albă sau roșie, fasole verde, spanac, urzici, ciuperci și dovlecei.

Un sfert: o sursă de proteine, precum pește, carne slabă, ouă, tofu sau lactate.

Un sfert: alimente cu carbohidrați, precum cereale integrale, cartofi, orez, paste din făină integrală sau leguminoase — fasole boabe, mazăre, linte, năut și soia.

Apa este băutura de bază, cantitatea indicată în material fiind de 30–35 ml/kg corp/zi. Porțiile trebuie adaptate necesarului individual. Modelul farfuriei nu este o regulă rigidă și nu înlocuiește recomandarea nutrițională personalizată.

În privința alegerilor alimentare, medicul subliniază că nu există alimente „interzise”, ci obiceiuri mai mult sau mai puțin sănătoase. Echilibrul și consecvența sunt mai importante decât perfecțiunea.

Nu există nici o singură dietă potrivită tuturor și nici o dietă-minune care să garanteze prevenirea diabetului. Mai multe modele alimentare pot fi adecvate dacă sunt echilibrate, adaptate cultural și pot fi menținute. Printre cele susținute de dovezi se află alimentația mediteraneeană și alte modele bazate predominant pe legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci, semințe și surse sănătoase de grăsimi.

Dietele foarte restrictive pot duce la o scădere rapidă în greutate, dar sunt dificil de menținut și pot provoca deficite nutritive. Pentru prevenție, efectul pe termen lung depinde în principal de calitatea alimentației, aportul energetic și menținerea unei greutăți favorabile. Obiceiurile sănătoase păstrate ani de zile contează mai mult decât o dietă urmată doar câteva săptămâni.

Slăbirea trebuie să fie progresivă, bazată pe un deficit caloric moderat, o alimentație nutritivă și activitate fizică regulată. La persoanele cu prediabet și exces ponderal, o reducere de aproximativ 5–7% din greutatea inițială, asociată cu minimum 150 de minute de mișcare pe săptămână, poate reduce semnificativ riscul de apariție a diabetului zaharat de tip 2. O scădere de peste 10% poate aduce beneficii suplimentare, dacă este sigură și poate fi menținută.

Planul terapeutic trebuie să includă obiective realiste, controlul porțiilor, alimente cu densitate nutritivă bună, monitorizarea progresului și strategii pentru menținerea greutății. Exercițiile de forță ajută la conservarea masei musculare. O scădere modestă, menținută pe termen lung, aduce beneficii mai mari decât pierderea rapidă a multor kilograme urmată de recâștigarea acestora.

Recomandările privind alimentația, mișcarea, greutatea, somnul și gestionarea stresului trebuie adaptate preferințelor, stării de sănătate și posibilităților fiecărei persoane.

Dietele restrictive trebuie urmate numai sub supraveghere medicală. Persoanele cu boli cronice, tulburări de alimentație, sarcină sau tratamente care pot provoca hipoglicemie au nevoie de evaluare individuală. Medicamentele pentru obezitate și chirurgia metabolică au indicații precise și nu sunt soluții destinate automedicației.

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