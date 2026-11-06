Pe scurt: Evaluarea efectelor asupra mediului nu poate fi ocolită prin împărțirea proiectelor, spune Dan Barna, citând Comisia Europeană. Mesajul vine înaintea votului prin care locuitorii din Rășinari se pronunță asupra exploatării.

Europarlamentarul USR Dan Barna îi îndeamnă pe locuitorii comunei Rășinari, județul Sibiu, să participe la referendumul de duminică, 8 noiembrie 2026, privind proiectul de exploatare din Valea Dobra-Săliște.

Într-o postare pe Facebook, acesta susține că votul le oferă locuitorilor posibilitatea de a decide asupra viitorului comunității.

„Îi îndemn pe toți locuitorii comunei Răşinari să meargă la vot cu responsabilitate. Fiind într-o democrație europeană putem decide ce se poate întâmpla sau nu la noi acasă”, a transmis Dan Barna.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Europarlamentarul afirmă că proiectul de exploatare din Valea Dobra-Săliște are o miză economică pozitivă pentru regiune, dar ridică și întrebări privind mediul, riscul de poluare și posibilele riscuri pentru sursele de apă potabilă.

El le-a mulțumit celor care au intervenit și au luat măsuri pentru informarea corectă și completă a locuitorilor.

Ora de Sibiu a scris în octombrie 2026 despre referendumul din Rășinari și pragul de validare de 1.290 de alegători, pentru votul programat pe 8 noiembrie.

Comisia Europeană precizează că evaluarea nu poate fi ocolită prin divizarea proiectelor

Dan Barna a anunțat că, împreună cu europarlamentarul Nicu Ștefănuță, a transmis întrebări Comisiei Europene despre fragmentarea evaluării de mediu în cazul acestui proiect și despre riscurile asociate.

Potrivit răspunsului oficial prezentat de Barna, Comisia Europeană a confirmat că statele membre, inclusiv România, au obligația să evalueze dacă proiectele ar putea avea efecte semnificative asupra mediului.

Această evaluare trebuie să țină cont inclusiv de efectele cumulate cu alte proiecte existente sau aprobate, iar obligația nu poate fi eludată prin divizarea proiectelor.

Comisia a precizat și cine răspunde de respectarea dreptului Uniunii Europene: „autoritățile statelor membre, inclusiv instanțele naționale, sunt principalele responsabile de asigurarea respectării dreptului UE, inclusiv desfășurarea procedurilor de evaluare în temeiul dreptului UE”.

În mesajul adresat locuitorilor, Dan Barna a cerut corectitudine și transparență, precum și protejarea resurselor naturale și a sănătății oamenilor. „Răşinariul trebuie să decidă pentru Rășinari!”, a transmis europarlamentarul.

Comentarii