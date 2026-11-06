Festivalul studenților de la Departamentul de Artă Teatrală al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu revine cu o nouă ediție. DATfest „unșpe”, a XI-a, se desfășoară între 13 și 22 noiembrie 2026, la Sibiu și în câteva localități din județ. Zece zile de spectacole, ateliere, conferințe și expoziții, cu acces gratuit pe bază de rezervare.

În program intră producții ale școlilor de teatru din România, Republica Moldova și Germania, alături de spectacolele studenților sibieni. Organizatorii spun că ediția de anul acesta mizează pe interdisciplinaritate: teatru, dans, muzică și arte vizuale, în aceeași platformă.

Afișul oficial DATfest „unșpe”. Foto: DATfest

Deschiderea, pe 13 noiembrie, în foaier și la CAVAS

Festivalul pornește vineri, 13 noiembrie, de la ora 18:00, cu momentul coregrafic Manifest Cultural, în foaierul Facultății de Litere și Arte (Str. Banatului nr. 12). Festivitatea de deschidere e programată la 18:15, în Sala CAVAS. La 19:00 urmează spectacolul de dans #human.inc, al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

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Ce se joacă seara, în Sala CAVAS

Spectacolele serale au loc tot pe Str. Banatului nr. 12, în Sala CAVAS:

Familia Cehov – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (14 noiembrie, ora 19:00)

Copiii Medeei – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (15 noiembrie, ora 19:00)

Furies by Sofocle – Hannover University of Music, Drama and Media (16 noiembrie, ora 19:00)

Emigranții – UNATC „I.L. Caragiale” București (17 noiembrie, ora 19:00)

Când păsările tac – UNATC „I.L. Caragiale” București (18 noiembrie, ora 19:00)

În mintea Aglajei – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (19 noiembrie, ora 19:00)

Magic Show, cu Mihai Mocanu (19 noiembrie, ora 20:30)

Închiderea e programată duminică, 22 noiembrie, la ora 17:00, cu Noaptea scrisă cu roșu, spectacol al Teatrului Fără Nume din Chișinău, realizat în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Din spectacolul „Copiii Medeei” (ULBS). Foto: Andrei Văleanu / DATfest

Din spectacolul „Furies by Sofocle” (Hannover). Foto: DATfest

Din spectacolul „Când păsările tac” (UNATC București). Foto: Virginia Berbece

Ateliere, conferințe și ieșiri în județ

Programul de ateliere aduce artiști și profesioniști din teatru și din alte domenii creative, printre care Elise Wilk (scriere dramatică), Timothy Sós și Norbert Varga (actorie de film), Vergine Santa Frida (eco-couture), Henning Hartmann și Onno Grohmann (profesori la Hannover), Noa Wherteim (dans), Vlad Pelin și Maria Grundova (musical) și Chris Simion (actorie). Echipa Racolaj coordonează atelierele „Pânză Vie” și „Amprentă vizuală”.

La Biblioteca ULBS (Str. Lucian Blaga nr. 2A) sunt anunțate trei conferințe: „Teatrul este acum”, cu Carmen Stanciu (13 noiembrie, ora 16:00), „Branding pentru programe (și evenimente) culturale”, cu Vlad Tăușance (15 noiembrie, ora 16:00), și „Grivița 53 – primul teatru construit de la zero în ultimii 80 de ani”, cu Chris Simion (21 noiembrie, ora 17:00).

Festivalul iese și din sălile din Sibiu. Atelierul „Lumea Micilor Păpușari”, susținut de Alexandra Șchiopu și Daria Damian, ajunge în școli din Ruși, Sibiu și Gura Râului. Elevii din Cisnădie, Săliște și Porumbacu de Sus participă la ateliere de amprentă vizuală și de dans, dar și la spectacolele ARTĂ și Magic Show.

Din spectacolul „ARTĂ” (ULBS). Foto: DATfest

Între 13 și 20 noiembrie, la Teatrul Gong (Str. Alexandru Odobescu nr. 4) poate fi vizitată o expoziție cu desene realizate de copii din zonele rurale. În foaierul Facultății de Litere și Arte sunt deschise expozițiile „DAT în stop-cadru”, „Anatomia emoțiilor” și „Pânză Vie”.

„Prin această abordare, DATfest unșpe își propune să fie mai mult decât un festival de spectacole: un spațiu de învățare, experiment și întâlnire, în care studenții, artiștii și publicul pot explora împreună noi forme de expresie”, spune Iuliana Revencu, coordonatoarea festivalului.

Intrarea e gratuită, dar trebuie rezervare

Accesul la toate evenimentele e gratuit, pe bază de rezervare. Linkurile de rezervare sunt anunțate pe paginile de social-media DATfest, începând cu 1 noiembrie 2026. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul.

Festivalul e organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere și Arte, Departamentul de Artă Teatrală, și e cofinanțat de Ministerul Educației și Cercetării, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Județean Sibiu și Mindcraft Academy. Partener principal: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu. Alături de el: Teatrul pentru Copii și Tineret Gong, Biblioteca Universității „Lucian Blaga”, Biblioteca Județeană ASTRA, Zile și Nopți, Sibiu 100%, Kiss FM, Capital Cultural și ConectART.

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