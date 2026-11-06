Pe scurt:
De la un juriu la Shanghai la o conferință despre rolul FITS în comunitate, programul lui Vicențiu Rahău a inclus întâlniri și dezbateri dedicate artelor spectacolului.
Vicențiu Rahău, director creativ al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, a reprezentat FITS și Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu (TNRS) la evenimente din Hong Kong, Shanghai și Beijing, în perioada 9–20 octombrie 2026, potrivit unei postări FITS.
Programul a inclus participarea la Hong Kong Performing Arts Expo, China Shanghai International Arts Festival și Beijing Performing Arts Trade. Rahău a fost invitat în calitate de conferențiar și de membru al juriului programului „Going to the World” de la Shanghai.
La Beijing, Rahău a prezentat dezvoltarea FITS și rolul festivalului în comunitate
La Beijing, directorul creativ a susținut conferința „From a Festival to a Cultural Ecosystem”, dedicată dezvoltării Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și rolului său în viața comunității.
Programul din Hong Kong a inclus dezbaterea „You Say, I Say”
Vicențiu Rahău a participat și la dezbaterea „You Say, I Say”, organizată în cadrul Hong Kong Performing Arts Expo – HKPAX 2026.
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