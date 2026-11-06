Pe scurt: De la un juriu la Shanghai la o conferință despre rolul FITS în comunitate, programul lui Vicențiu Rahău a inclus întâlniri și dezbateri dedicate artelor spectacolului.

Vicențiu Rahău, director creativ al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, a reprezentat FITS și Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu (TNRS) la evenimente din Hong Kong, Shanghai și Beijing, în perioada 9–20 octombrie 2026, potrivit unei postări FITS.

Programul a inclus participarea la Hong Kong Performing Arts Expo, China Shanghai International Arts Festival și Beijing Performing Arts Trade. Rahău a fost invitat în calitate de conferențiar și de membru al juriului programului „Going to the World” de la Shanghai.

La Beijing, Rahău a prezentat dezvoltarea FITS și rolul festivalului în comunitate

La Beijing, directorul creativ a susținut conferința „From a Festival to a Cultural Ecosystem”, dedicată dezvoltării Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și rolului său în viața comunității.

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Programul din Hong Kong a inclus dezbaterea „You Say, I Say”

Vicențiu Rahău a participat și la dezbaterea „You Say, I Say”, organizată în cadrul Hong Kong Performing Arts Expo – HKPAX 2026.

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