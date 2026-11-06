Pe scurt: Consultații decontate în număr limitat și lipsa registratorilor: acestea sunt problemele invocate de medicul Constantin Cucu în replica adresată ministrului sănătății.

Medicul endocrinolog Constantin Cucu, de la Institutul Național de Endocrinologie C.I. Parhon, îl critică pe ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, după ce acesta a făcut publice rezultatele unor apeluri la spitale pentru a obține o programare la Neurologie pentru bunica sa.

Medicul susține că dificultățile de programare în ambulatorii trebuie privite în raport cu finanțarea consultațiilor și cu personalul disponibil.

Reacția a fost publicată pe Facebook, după înregistrarea distribuită de ministru, potrivit Libertatea. Alexandru Rogobete a explicat că a contactat mai multe spitale din țară pentru a evidenția obstacolele întâmpinate de pacienți atunci când încearcă să obțină consultații de specialitate.

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Rezultatele apelurilor au fost diferite, iar în unele cazuri ministrul a găsit locuri disponibile pentru luna noiembrie.

Ora de Sibiu a relatat joi, 5 noiembrie 2026, despre apelul anonim al ministrului la Spitalul Județean Sibiu. Alexandru Rogobete nu și-a dezvăluit identitatea, prezentându-se drept un nepot care căuta o programare.

Medicul invocă limitele consultațiilor decontate de CNAS

Constantin Cucu a criticat atât modul în care ministrul a prezentat situația, cât și organizarea ambulatoriilor integrate în spitale. În opinia endocrinologului, dificultățile de acces la consultații nu sunt noi, iar demersul ministrului a evidențiat problemele sistemului pe care îl gestionează.

„Da, cred că Rogobete ar trebui să se autoia la șuturi în c*r pentru cât de incompetent și fără speranțe este organizat sistemul de ambulatoriu integrat impus spitalelor”, a scris medicul.

Acesta susține că un element esențial absent din explicațiile ministrului este numărul limitat de consultații pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate le plătește spitalelor. Potrivit medicului, aceste limite influențează disponibilitatea programărilor, inclusiv în unitățile medicale căutate de pacienți.

„Ceea ce omite Rogobetele să destăinuiască este norma. Norma de consultații pe care CNAS le plătește spitalului. Ceea ce se face că nu știe (sau poate chiar nu o știe) este faptul că numărul de consultații plătite de casă sunt diferite de plus infinit, drept care, la un moment dat, mai ales într-un loc renumit ca un spital bucureștean care își obligă angajații să facă și ambulatoriu, se termină”, a explicat Constantin Cucu.

Lipsa registratorilor complică activitatea din ambulatorii

Medicul consideră că nivelul decontărilor pentru consultații nu oferă suficiente stimulente pentru dezvoltarea activității ambulatoriilor. El a invocat și lipsa personalului administrativ, în special a registratorilor, necesari pentru organizarea și desfășurarea consultațiilor.

În aceeași postare, endocrinologul a contestat obligația medicilor de spital de a adăuga activitatea din ambulatoriu celei desfășurate la patul pacientului, atrăgând atenția asupra diferenței dintre cele două: „Ambulatoriul este una, spitalul este alta”.

„Nu vorbesc cât de inexistenți sunt registratorii și cei care, efectiv, ar trebui să facă să funcționeze ordinul de ministru cretin care obligă medicul de spital să «integreze» ambulatoriul la activitatea lui de până acum, de la patul pacientului”, a adăugat Constantin Cucu.

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