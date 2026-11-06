Pe scurt: Printre deșeurile abandonate în natură, elevii sibieni au găsit inclusiv haine. Acțiunea face parte dintr-un proiect de protejare a patrimoniului natural și de creștere a siguranței turiștilor.

Elevii Colegiului „Daniil Popovici Barcianu” din Sibiu au participat la o acțiune de igienizare pe potecile din Țara Colibelor, potrivit unei postări publicate de Consiliul Județean Sibiu.

Elevii au strâns pungi și sticle din plastic, conserve și obiecte vestimentare abandonate pe trasee. Instituția a însoțit anunțul cu un apel la colectarea selectivă a deșeurilor, în locul aruncării lor pe poteci, în păduri sau în spațiile folosite pentru recreere în aer liber.

Acțiunea a fost organizată în cadrul proiectului „Protejarea și valorificarea, în scop turistic, a patrimoniului natural și creșterea siguranței turiștilor în zona munților Cindrel, Lotrului și Făgăraș, județul Sibiu”.

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Proiectul este finanțat cu 10,4 milioane de lei, prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027 și din bugetul Consiliului Județean Sibiu.

Igienizarea din Țara Colibelor se alătură acțiunilor de curățenie numite „drumețenii”, desfășurate de Anii Drumeției împreună cu voluntarii.

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